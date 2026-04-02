Preminuo gitarist legendarnog hrvatskog benda: 'Danas mi je najgori dan u životu...'

Glazbenu scenu pogodila je tužna vijest o smrti Ranko Svorcan, istaknutog gitarista i dugogodišnjeg člana kultnog pulskog benda Atomsko sklonište, u 66. godini. Vijest o njegovu odlasku objavljena je na službenim kanalima benda, a brojni obožavatelji i kolege oprostili su se od glazbenika koji je ostavio dubok trag.

Ključna figura pulske scene

Svorcan je bio jedan od najcjenjenijih gitarista iz Pule, a njegov glazbeni put započeo je još početkom osamdesetih. Tijekom karijere svirao je u više sastava, među kojima su Negativ, Monah i Lilihip, dok je poseban trag ostavio i u projektu Gori Uši Winnetou.

Bio je poznat po svojoj svestranosti i prepoznatljivom stilu, kojim je uspješno spajao različite glazbene pravce.

Važna uloga u Atomskom skloništu

Prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se 1987. godine, kada se pridružio Atomskom skloništu, nakon smrti frontmena Sergia Blažića Đosera. U novoj postavi, uz Brunu Langera i Nikolu Durakovića, postao je ključni dio benda.

S bendom je snimio albume „Criminal Tango“ (1990.) i „Terra Mistica“ (1995.), koji su obilježili jedno izazovno razdoblje društvenih i političkih promjena. Sudjelovao je i na albumu „East Europe Man“ (1992.), kojim su se okrenuli međunarodnoj publici.

Glazbenik i čovjek

Osim po talentu, Svorcan je bio poznat i po svojoj skromnosti i dobroti. Kolege ga opisuju kao mirnu i predanu osobu, uvijek spremnu pomoći.

Emotivnim riječima oprostio se i njegov dugogodišnji prijatelj i suradnik Duško Vujat Ambroz, istaknuvši kako su zajedno proveli velik dio života kroz glazbu, druženja i stvaranje.

"S njim sam kroz svirke, druženja i stvaranje proveo veći dio života nego sa suprugom. Bili smo stalno zajedno. Danas mi je najgori dan u životu, bio mi je veliki prijatelj, kolega i suradnik, poput brata", izjavio je Ambroz. "Imamo toliko zajedničkih uspomena. Nedavno smo objavili album 'Vlak bez voznog reda', na kojem smo sve sami napravili i bili smo jako ponosni na taj projekt. Teško mi je izdvojiti neku uspomenu, bilo je toliko dogodovština s koncerata i turneja. Stalno smo nešto stvarali, svirali i zabavljali se. Uvijek je bio veseo, silno je volio ljude. Za njega se doslovno može reći da je živio za glazbu, to je bio on", prenosi Glas Istre.

Svorcan je živio za glazbu, što potvrđuju i njegovi brojni projekti, uključujući solo album „Svorcan“, kao i priznanje Hrvatske glazbene unije koje je dobio 2016. za 40 godina djelovanja.

