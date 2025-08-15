Nakon teške bolesti preminula je Jackie Bezos, majka osnivača Amazona Jeffa Bezosa

Jackie Bezos, majka milijardera i osnivača Amazona Jeffa Bezosa (61), preminula je u dobi od 78 godina nakon duge borbe s Lewyjevom tjelesnom demencijom. Jeff je ovu tragičnu vijest podijelio s obožavateljima na svom Instagram profilu, napisavši da je njegova majka preminula "okružena ljubavlju svih nas koji smo je voljeli".

U emotivnoj objavi Bezos je otkrio da su uz Jackie bili njezina djeca, unuci i suprug, te da je u njenim posljednjim trenucima osjećala njihovu ljubav. "Svi smo imali nevjerojatnu sreću što smo bili dio njezina života. Zauvijek će biti u mom srcu", poručio je Jeff.

Jackie Bezos bila je izuzetna podrška svom sinu kroz cijeli njegov život. U svojoj objavi Jeff je otkrio da je njegova majka postala roditelj vrlo mlada, u 17. godini, i da je uz ogromnu ljubav i predanost podigla njega, njegovu sestru i brata. "Njezino odraslo doba započelo je nešto ranije kada je postala moja mama, iako to sigurno nije bilo lako. No, ona je sve to uspješno iznijela. S nevjerojatnom je žestinom voljela nas, mojog nevjerojatnog tatu, a kasnije i moj sestru i brata", napisao je Bezos.

Jackie Bezos bila je u braku s Mikeom Bezosom i imala troje djece – Jeffa, Christinu i Marka, te jedanaest unučadi i jedno praunuče. Jeffova supruga, Lauren Sanchez (55), također je uputila riječi tuge: "Toliko će nam nedostajati. Volim te".

