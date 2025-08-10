Preminula glumica Nina Erak u 70. godini života

Satiričko kazalište Kerempuh objavilo je vijest da je preminula njihova dugogodišnja članica, cijenjena hrvatska glumica Nina Erak, u 70. godini života. Publika ju je pamtila po brojnim kazališnim, televizijskim i filmskim ulogama, a kolege po predanosti, profesionalnosti i vedrom duhu.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Rođena u Zagrebu, diplomirala je na Akademiji dramske umjetnosti u klasi Rade Šerbedžije i Izeta Hajdarhodžića. U ansambl Kerempuha pridružila se 1980. godine i tijekom više od četiri desetljeća ostvarila više od 55 uloga, među kojima su se istaknuli naslovi poput Kako uspjeti ili propasti u životu, Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja, Svoga tela gospodar, Arsen i stare čipke, Revizor i Umri ženski.

Osim rada u matičnom kazalištu, surađivala je s Teatrom &TD, DK Gavella, ZKM-om, Kazalištem Mala scena, Glumačkom družinom Histrioni te na Dubrovačkim ljetnim igrama. Bavila se i pedagoškim radom, prenoseći svoje znanje novim generacijama glumaca.

Status prvakinje Kerempuha dobila je 2018., a u mirovinu otišla 2021. godine. Iz kazališta su poručili da je njezin doprinos umjetnosti neizbrisiv te da je ostavila bogato naslijeđe koje će trajati.

