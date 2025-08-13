Potez za koji treba imati hrabrosti: Jedna od najljepših glumica pokazala kako izgleda bez šminke
Unatoč globalnoj slavi, Moore privatno živi mirno i povučeno. Izvan seta i crvenog tepiha, dane provodi s obitelji, bavi se svakodnevnim obavezama i drži se podalje od estradnih skandala
Julianne Moore (64), jedna od najcjenjenijih i najnagrađivanijih holivudskih glumica, ponovno je dokazala da joj za privlačnost ne trebaju slojevi šminke. Na svom Instagram profilu objavila je fotografiju u crnom bikiniju, snimljenu usred opuštenog ljetnog dana, na kojoj pozira potpuno bez trunke šminke.
Objavu je jednostavno nazvala “August” i uz niz fotografija iz privatnog života, od rezultata Wordle igre, preko rođendana svog psa Hope, do zalaska sunca i tanjura caprese salate, pokazala kako izgleda kad kamere utihnu.
Reakcije pratitelja bile su jednoglasne, pohvale na račun prirodne ljepote glumice pljuštale su sa svih strana. Moore je i ranije otvoreno govorila o tome kako ne bježi od javnih pojavljivanja bez šminke te da muški i ženski standardi ljepote nikada ne bi trebali biti mjerilo vrijednosti.
U intervjuima je jasno dala do znanja da nije pobornik botoksa ni estetskih operacija, uvjerena da “zahvati ne čine ljude mlađima, nego samo vidljivo izmijenjenima”.
