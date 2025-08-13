Potez za koji treba imati hrabrosti: Jedna od najljepših glumica pokazala kako izgleda bez šminke

Julianne Moore (64), jedna od najcjenjenijih i najnagrađivanijih holivudskih glumica, ponovno je dokazala da joj za privlačnost ne trebaju slojevi šminke. Na svom Instagram profilu objavila je fotografiju u crnom bikiniju, snimljenu usred opuštenog ljetnog dana, na kojoj pozira potpuno bez trunke šminke.

Foto: Profimedia

Objavu je jednostavno nazvala “August” i uz niz fotografija iz privatnog života, od rezultata Wordle igre, preko rođendana svog psa Hope, do zalaska sunca i tanjura caprese salate, pokazala kako izgleda kad kamere utihnu.

Foto: Profimedia

Reakcije pratitelja bile su jednoglasne, pohvale na račun prirodne ljepote glumice pljuštale su sa svih strana. Moore je i ranije otvoreno govorila o tome kako ne bježi od javnih pojavljivanja bez šminke te da muški i ženski standardi ljepote nikada ne bi trebali biti mjerilo vrijednosti.

Foto: Profimedia

U intervjuima je jasno dala do znanja da nije pobornik botoksa ni estetskih operacija, uvjerena da “zahvati ne čine ljude mlađima, nego samo vidljivo izmijenjenima”.

POGLEDAJTE VIDEO: Glumica Sanja Vejnović otvoreno u Direktu: 'Naš uvaženi glumac mi je pokušao ući u sobu nasilno, a poslije mi je prijetio'