Operaciju nije radio liječnik? Podizanje guze pošlo po krivu, djevojka skoro umrla

Mlada djevojka iz Boltona, Louise, zamalo je izgubila život nakon estetske operacije podizanja stražnjice poznate kao BBL (Brazilian Butt Lift). Nakon zahvata razvila je tešku infekciju i završila u bolnici gdje su joj liječnici rekli da će joj možda morati amputirati nogu kako bi je spasili.

Louise je 2023. godine otputovala u Essex kako bi obavila operaciju. No, kad je stigla, rečeno joj je da osoba kojoj je platila polog neće izvesti zahvat. Operaciju je umjesto toga izveo netko tko nije liječnik. Tijekom zahvata trpjela je jake bolove, a nakon nekoliko dana noga joj je natekla i nije mogla hodati. Liječnici su joj kasnije dijagnosticirali sepsu – opasnu infekciju koja se brzo širila.

Foto: Facebook

Njena majka Janet ispričala je da je Louise bila prestrašena i uvjerena da će umrijeti. "Pripremali su se za amputaciju noge kako bi je spasili", rekla je šokirana majka.

Foto: Facebook

Ovaj slučaj ponovno je pokrenuo pitanje regulacije estetskih zahvata u Velikoj Britaniji. Trenutno, ovakve rizične operacije mogu izvoditi i osobe bez medicinske stručnosti. Vlada najavljuje zakonske promjene, no one neće stupiti na snagu još godinama jer prethodno moraju proći konzultacije.

Janet je ogorčena: "Zašto čekati? Ljudi su već stradali. Moja kći je zamalo umrla!" Nažalost, Louise nije jedini slučaj. U rujnu prošle godine preminula je 33-godišnja Alice Webb zbog komplikacija nakon BBL zahvata.

Stručnjaci upozoravaju: ovakvi zahvati nose velike rizike – od jakih bolova, trajnih oštećenja, pa sve do smrti.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Direkt u rudniku u najmlađem gradu u Istri: Rudar Izo iskopao nam je sve uspomene