Sredina srpnja je, a Dubrovnik je već objavio tko će ih uvesti u 2027. godinu
Bend je potvrdio nastup na Stradunu, a gradonačelnik je najavio da se zimski festival grada odsad zove "Advent u Gradu"
Dubrovački gradonačelnik Mato Franković (44) potvrdio je na svojim društvenim mrežama da će Plavi orkestar nastupiti na dočeku Nove 2027. godine na Stradunu. Jedan od najpoznatijih bendova u regiji uvest će Dubrovčane i njihove goste u novu godinu uz svoje poznate pjesme.
Nastup potvrdio bend
Nastup je potvrdio i frontmen grupe Saša Lošić Loša (62), koji je u video poruci pozvao publiku na zajedničko slavlje u Dubrovniku. Istaknuo je da je bendu velika čast i radost svirati na Stradunu za doček.
Najava je brzo prikupila brojne pozitivne komentare na društvenim mrežama. Obožavatelji pišu da su hitovi grupe Plavi orkestar odličan izbor za novogodišnju noć, a očekuje se da će Stradun, kao i ranijih godina, biti pun.
Uz objavu glavnog izvođača, gradonačelnik Franković predstavio je i promjenu u organizaciji zimskih događanja. Dosadašnji Dubrovački zimski festival mijenja ime i od ove će se godine zvati "Advent u Gradu". Manifestacija time dobiva novi vizualni identitet, ali zadržava blagdanski ugođaj i bogat program za sve posjetitelje.