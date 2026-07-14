Petar Grašo otkrio kako je kći Alba ušutkala Zdravka Čolića: 'Molim te, prestani pjevati...'

Hrvatski glazbenik Petar Grašo (50), koji je poznat po tome da svoj privatni život čuva daleko od očiju javnosti, nedavno je napravio iznimku i s publikom podijelio nevjerojatno simpatičnu obiteljsku priču. U anegdoti, koja je brzo osvojila simpatije na društvenim mrežama, glavne uloge imaju njegova kći Alba, koja će uskoro proslaviti 4. rođendan, i glazbena legenda Zdravko Čolić (75).

U kratkom isječku objavljenom na Instagram profilu crnogorske Televizije E, Grašo je kroz smijeh prepričao situaciju koja se odvila u njihovom domu, a koja savršeno ilustrira dječju iskrenost i neopterećenost slavom.

'Prestani pjevati'

Gostujući u emisiji, Petar Grašo je otkrio kako je njegova kći Alba, koju je dobio u braku s glazbenicom Hanom Huljić (35), okružena poznatim osobama od rođenja, razvila jedinstven pogled na svijet u kojem status zvijezde ne znači mnogo. Vrhunac te spoznaje dogodio se tijekom posjeta Zdravka Čolića, jednog od najvećih glazbenika u regiji. Dok je Čolić u jednom trenutku počeo pjevati, troipolgodišnja Alba imala je drugačije planove. Potpuno usredotočena na svoj crtić, prišla je legendarnom pjevaču i, kako Grašo prepričava, rekla mu je da prestane jer je ometa.

"Za trogodišnju Albu, Čola je bio samo još jedan gost", stoji u opisu objave koja je dirnula mnoge. Sam Grašo nije mogao suspregnuti smijeh dok je dijelio ovu priču, a njegova reakcija pokazuje koliko mu je taj trenutak bio simpatičan. Animirano gestikulirajući, pjevač je vjerno dočarao iznenađenje i zabavu koju je izazvala neočekivana reakcija njegove kćeri, koja je postala zvijezda ove priče.

"Molim te, prestani pjevati, gledam crtani film", riječi su kojima je malena "ušutkala" jednu od najvećih regionalnih zvijezda.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

S obzirom na to da Petar Grašo i njegova supruga Hana Huljić rijetko dijele detalje iz privatnog života, ova anegdota predstavlja dragocjen uvid u njihovu obiteljsku svakodnevicu. Publika je s oduševljenjem dočekala ovu toplu ljudsku priču, a mnogi su u komentarima istaknuli kako je dječja iskrenost doista neprocjenjiva.

Inače, osim Albe, Petar i Hana imaju i sinčića Tonija koji će za koji mjesec proslaviti drugi rođendan.