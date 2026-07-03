Kći Zdravka Čolića uživa u ljetnim radostima: U crnom badiću pokazala besprijekornu liniju

Una Čolić (24), kći glazbene legende Zdravka Čolića (75), ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja na Instagramu. Svojim najnovijim fotografijama podijelila je djelić ljetne atmosfere, a objava je ubrzo prikupila mnoštvo komplimenata.

Una je objavila seriju od osam fotografija, a kroz istu je dočarala dan proveden u opuštanju na pješčanoj plaži. Na fotografijama pozira u crnom kupaćem kostimu, s dugom kosom spletenom u pletenicu, a njezin ljetni stil upotpunjuju modni dodaci poput elegantnih sunčanih naočala u obliku dijamanta, pletenog šešira i bež torbe.

Ambijent odiše luksuzom, od udobnih ležaljki s baldahinima do palmi koje stvaraju idiličnu scenu, zbog čega su mnogi zaključili kako se Una odmara u jednom od luksuznih klubova na plaži.

Očekivano, u komentarima ispod objave ubrzo su se nanizali komplimenti poput "Lijepa Čolina kći", "Prelijepa kao i uvijek" i "mačkaaa".

Sretna u ljubavi

Podsjetimo, kako navode srpski mediji, Una već neko vrijeme uživa u ljubavi s 10 godina starijim biznismenom koje vješto skriva od javnosti i medija.

"Unin dečko bavi se preprodajom automobila i auto dijelova i u tome je veoma uspješan. On također posjeduje lokale u Beogradu koje iznajmljuje i od toga uzima veliki novac", rekao je svojedobno izvor blizak ovom paru.