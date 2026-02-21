Kći Zdravka Čolića se našla u neugodnoj situaciji pa se oglasila: 'Ne želim biti dio toga'

Kći poznatog pjevača Zdravka Čolića (74), Una Čolić (24), ponovno se našla u središtu medijske pozornosti, netom nakon incidenta u kojem je na obiteljsku kuću na Dedinju bačena eksplozivna naprava.

Naime, Una se oglasila putem svog Instagram profila gdje je demantirala povezanost s promotivnim sadržajem jedne aplikacije za dostavu hrane.

„Priča nije prevara, radi se o aplikaciji mojih prijatelja kojoj sam se pridružila da im pomognem. Ni u jednom trenutku nisam odobrila da se pišu ovakve stvari jer to nema veze s vezom. Zbog toga izlazim iz cijele priče i ne želim biti dio iste“, napisala je Una.

Dodala je i da projekt ima dobru ideju, ali da se ovakve pogreške ne bi smjele događati bez pristanka osobe čije se ime koristi.

Osiguranje ispred kuće 24/7

Paralelno s tim događajima, njezin otac Zdravko Čolić odlučio je dodatno pojačati sigurnost obitelji te je angažirao privatno osiguranje koje 24 sata dežura ispred njihove kuće.

Podsjetimo, policija je ranije uhitila osobe osumnjičene za bombaški napad na obiteljsku kuću Čolića. Prema sumnjama istražitelja, dvojica osumnjičenih bili su izravni izvršitelji, dok je treća osoba nabavljala eksploziv, povezan i s drugim napadom u studenome 2025. godine.

