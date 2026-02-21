FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SPORNA OBJAVA /

Kći Zdravka Čolića se našla u neugodnoj situaciji pa se oglasila: 'Ne želim biti dio toga'

Kći Zdravka Čolića se našla u neugodnoj situaciji pa se oglasila: 'Ne želim biti dio toga'
×
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Una se oglasila putem svog Instagram profila gdje je demantirala povezanost s promotivnim sadržajem jedne aplikacije za dostavu hrane

21.2.2026.
21:37
Hot.hr
Sime Zelic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kći poznatog pjevača Zdravka Čolića (74), Una Čolić (24), ponovno se našla u središtu medijske pozornosti, netom nakon incidenta u kojem je na obiteljsku kuću na Dedinju bačena eksplozivna naprava.

Naime, Una se oglasila putem svog Instagram profila gdje je demantirala povezanost s promotivnim sadržajem jedne aplikacije za dostavu hrane.

„Priča nije prevara, radi se o aplikaciji mojih prijatelja kojoj sam se pridružila da im pomognem. Ni u jednom trenutku nisam odobrila da se pišu ovakve stvari jer to nema veze s vezom. Zbog toga izlazim iz cijele priče i ne želim biti dio iste“, napisala je Una.

Dodala je i da projekt ima dobru ideju, ali da se ovakve pogreške ne bi smjele događati bez pristanka osobe čije se ime koristi.

 

Osiguranje ispred kuće 24/7

Paralelno s tim događajima, njezin otac Zdravko Čolić odlučio je dodatno pojačati sigurnost obitelji te je angažirao privatno osiguranje koje 24 sata dežura ispred njihove kuće.

Podsjetimo, policija je ranije uhitila osobe osumnjičene za bombaški napad na obiteljsku kuću Čolića. Prema sumnjama istražitelja, dvojica osumnjičenih bili su izravni izvršitelji, dok je treća osoba nabavljala eksploziv, povezan i s drugim napadom u studenome 2025. godine.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Olimpijsko selo ostalo bez zaliha u tri dana: Računica kaže više od dva treninga dnevno u paru

Una čolićZdravko čolić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx