On je administrator, a ona kirurginja. Tko je djevojka osvajača Zlatne lopte, Rodrija?

Na ovom je svjetskom prvenstvu pažnju krao španjolski nogometaš i dobitnik Zlatne lopte Rodrigo Hernández Cascante (30) poznatiji kao Rodri, a s tribina ga je bodrila tajnovita dugogodišnja djevojka Laura Iglesias (28). Dok je Rodri trenutno jedno od najprepoznatljivijih imena nogometa, Laura je odabrala put daleko od slave i reflektora. Ona je studentica medicine te se priprema da postane kirurginja.

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Početak ljubavne priče

Njihova ljubavna priča započela je 2016. godine, daleko od reflektora i nogometnih stadiona. Rodri i Laura upoznali su se tijekom studija na Sveučilištu Jaume I u Castellónu, gdje je budući nogometni as istodobno gradio akademsku i sportsku karijeru. Dok je Rodri usklađivao studij poslovne administracije s igranjem za Villarreal, Laura je bila posvećena svom cilju – stjecanju diplome iz medicine.

Navodno ju je posebno iznenadila činjenica da se iza profesionalnog nogometaša krije sasvim običan student koji živi u studentskom domu i redovito pohađa predavanja poput svih ostalih.

Iako je Rodri s vremenom postao jedno od najpoznatijih imena svjetskog nogometa, njihova je veza ostala gotovo potpuno izvan fokusa javnosti. Laura se rijetko pojavljuje u medijima, svoje profile na društvenim mrežama drži zaključanima, a zbog zahtjevne liječničke karijere nije čest gost na nogometnim tribinama.

No, upravo iza kulisa odvija se njihova najposebnija tradicija. Dok mnoge partnerice nogometaša važne utakmice prate s tribina, Laura Rodrijeve golove često dočekuje kod kuće – i pritom snima svoje reakcije.

Rodri je otkrio da mu je gledanje tih snimki nakon utakmica, u svlačionici, postalo jedan od najdražih rituala. Na taj način Laura, iako daleko od kamera i stadionske buke, ipak sudjeluje u njegovim najvećim trenucima.

Foto: Darren Staples/AFP/Profimedia

Iako Laura već godinama vješto izbjegava svjetla reflektora, uz Rodrija je bila tijekom jedne od najvažnijih večeri njegove karijere – svečane dodjele Zlatne lopte 2024. godine.

Dok je primao najprestižniju individualnu nagradu u svijetu nogometa, Rodri nije zaboravio osobu koja mu je bila oslonac mnogo prije nego što su u njegov život stigli veliki trofeji i svjetska slava.

U emotivnom govoru Lauru je nazvao „najvažnijom osobom na svijetu” te joj zahvalio što je bila uz njega kroz svaki korak njegova životnog i profesionalnog puta. Iza velikog uspjeha tako je još jednom istaknuo osobu koja je, iako daleko od javnosti, imala posebno mjesto u njegovoj priči.

Foto: Lionel Guericolas/Starface/imago stock&people/Profimedia