On je administrator, a ona kirurginja. Tko je djevojka osvajača Zlatne lopte, Rodrija?
Upoznajte Rodrijevu dugogodišnju djevojku Lauru Iglesias, studenticu medicine koja se školuje da postane kirurginja
Na ovom je svjetskom prvenstvu pažnju krao španjolski nogometaš i dobitnik Zlatne lopte Rodrigo Hernández Cascante (30) poznatiji kao Rodri, a s tribina ga je bodrila tajnovita dugogodišnja djevojka Laura Iglesias (28). Dok je Rodri trenutno jedno od najprepoznatljivijih imena nogometa, Laura je odabrala put daleko od slave i reflektora. Ona je studentica medicine te se priprema da postane kirurginja.
Početak ljubavne priče
Njihova ljubavna priča započela je 2016. godine, daleko od reflektora i nogometnih stadiona. Rodri i Laura upoznali su se tijekom studija na Sveučilištu Jaume I u Castellónu, gdje je budući nogometni as istodobno gradio akademsku i sportsku karijeru. Dok je Rodri usklađivao studij poslovne administracije s igranjem za Villarreal, Laura je bila posvećena svom cilju – stjecanju diplome iz medicine.
Navodno ju je posebno iznenadila činjenica da se iza profesionalnog nogometaša krije sasvim običan student koji živi u studentskom domu i redovito pohađa predavanja poput svih ostalih.
Iako je Rodri s vremenom postao jedno od najpoznatijih imena svjetskog nogometa, njihova je veza ostala gotovo potpuno izvan fokusa javnosti. Laura se rijetko pojavljuje u medijima, svoje profile na društvenim mrežama drži zaključanima, a zbog zahtjevne liječničke karijere nije čest gost na nogometnim tribinama.
No, upravo iza kulisa odvija se njihova najposebnija tradicija. Dok mnoge partnerice nogometaša važne utakmice prate s tribina, Laura Rodrijeve golove često dočekuje kod kuće – i pritom snima svoje reakcije.
Rodri je otkrio da mu je gledanje tih snimki nakon utakmica, u svlačionici, postalo jedan od najdražih rituala. Na taj način Laura, iako daleko od kamera i stadionske buke, ipak sudjeluje u njegovim najvećim trenucima.
Iako Laura već godinama vješto izbjegava svjetla reflektora, uz Rodrija je bila tijekom jedne od najvažnijih večeri njegove karijere – svečane dodjele Zlatne lopte 2024. godine.
Dok je primao najprestižniju individualnu nagradu u svijetu nogometa, Rodri nije zaboravio osobu koja mu je bila oslonac mnogo prije nego što su u njegov život stigli veliki trofeji i svjetska slava.
U emotivnom govoru Lauru je nazvao „najvažnijom osobom na svijetu” te joj zahvalio što je bila uz njega kroz svaki korak njegova životnog i profesionalnog puta. Iza velikog uspjeha tako je još jednom istaknuo osobu koja je, iako daleko od javnosti, imala posebno mjesto u njegovoj priči.