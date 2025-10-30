Novi zaručnik dobio je dijete s mladom Ukrajinkom: Melina će upoznati bebu

Kao što već neko vrijeme pišu regionalni mediji, bivša supruga pjevača Harisa Džinovića, modna dizajnerica Melina Galić (44), pronašla je ljubav u Monacu. Naime, Melina se nedavno zaručila za uspješnog 69-godišnjeg biznismena, s kojim već neko vrijeme živi u luksuznom stanu s pogledom na more u Monte Carlu, a uskoro će biti i svadba.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Melinin zaručnik ima dijete s mladom Ukrajinkom

Melinin zaručnik krije i zanimljivu životnu priču. Kako navodi neimenovani izvor za Blic, Melinin zaručnik je u lipnju dobio dijete s lijepom mladom Ukrajinkom. S njom je bio kratko u vezi koju su prekinuli tijekom njezine trudnoće. Uprkos tome, on nije želio da to utječe na dijete. Melina je u vezu s njim ušla nakon što je prekinuo s Ukrajinkom.

Melina će navodno upoznati dijete

„Tek nakon raskida s Ukrajinkom upoznao je Melinu i s njom otpočeo vezu“, dodao je isti izvor, otkrivši da će Melina uskoro upoznati njegovo najmlađe dijete. „Melina je prihvatila situaciju jer je to njegov život prije nje. Ovih dana će upoznati bebu“, kazao je izvor za Blic.

Intimne zaruke, no raskošna svadba

Njihove zaruke proslavljene su u intimnom društvu bliskih prijatelja, daleko od očiju javnosti, a par, kako tvrde izvori, planira veličanstveno vjenčanje na jahti u Monacu. Riječ je o vrlo imućnom i utjecajnom poslovnom čovjeku, poznatom u srpskim i međunarodnim poslovnim krugovima, koji, navodno, ne štedi kada je riječ o Melininim željama i karijeri. Uložio je oko 200.000 eura u njezin modni biznis, pomogavši joj da otvori butik u luksuznoj konceptualnoj trgovini u Monte Carlu te da svoj brend predstavi klijenteli s Azurne obale, pisao je Net.hr ranije.

Podsjetimo, Melina i Haris Džinović proveli su 22 godine zajedno, od čega 12 u braku, a imaju dvoje djece – sina Kana i kćer Đinu.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

