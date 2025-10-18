Zaručnik Meline Džinović uložio u njezin modni brend: Sudeći po cifri, resursi su neograničeni

Modna kreatorica Melina Džinović uskoro će ponovno stati pred oltar. Kako pišu domaći mediji, bivša supruga pjevača Harisa Džinovića zaručila se s uspješnim 69-godišnjim biznismenom, a par već planira glamurozno vjenčanje u Monaku.

Izvor blizak paru otkriva da je Melinin zaručnik iznimno galantan te da ne štedi kada je riječ o njenim željama i poslovnim planovima. Navodno je uložio gotovo 200.000 eura u njezin modni biznis u Monte Carlu, kako bi pomogao da privuče svjetsku klijentelu s Azurne obale, piše Mondo.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

"Taj čovjek je vrlo utjecajan i ima brojne kontakte u poslovnom svijetu. Kroz svoje veze pomogao je Melini da otvori butik u jednoj luksuznoj konceptualnoj trgovini u Monte Carlu. Kada se uzmu u obzir lokacija, zakup prostora, promocije, fotografiranja i transport haljina iz Srbije – riječ je o investiciji od najmanje 200.000 eura", tvrdi izvor za srpske medije.

Mnogi su odmah povukli paralelu s njezinim bivšim suprugom Harisom Džinovićem, koji je također, kako se pisalo, godinama ulagao u Melinin brend, no pokušaj osvajanja inozemnog tržišta tada nije donio očekivane rezultate. Ovaj put, međutim, modna kreatorica ima snažnu podršku partnera s velikim poslovnim iskustvom i, čini se, neograničenim resursima.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Koliko je bogat zaručnik Meline Džinović?

Prema pisanju medija, njezin zaručnik posjeduje luksuzni brod dug 48 metara, kupljen još 2013. godine. Upravo na njemu proveli su cijelo ljeto, no sada ga planira prodati – kako bi kupio još veći brod na kojem će se održati njihovo gala vjenčanje u Monaku.

"Ako sve bude teklo prema planu, ceremonija i proslava bit će održane na brodu koji će cijelo vrijeme ploviti. Bit će to milijunska svadba o kojoj će se dugo pričati. On je sve do najsitnijih detalja već isplanirao, a trenutno dogovaraju posljednje sitnice", zaključio je izvor.

Podsjetimo, Melina je s pjevačem Harisom Džinovićem provela 22 godine, od čega 12 u braku koji se završio prošle godine. Zajedno imaju dvoje djece – sina Kana i kćer Đinu.

Foto: Grgo Jelavic/pixsell

