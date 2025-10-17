UDAJE SE /

Bivša supruga Harisa Džinovića za kumu ponovno izabrala milijarderku

Foto: Matija Habljak/pixsell

Tamara Ecclestone kći je bivšeg vlasnika Formule 1 Bernija Ecclestonea i Slavice Ecclestone

17.10.2025.
21:01
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
Nakon burnog razvoda od bosanskohercegovačkog pjevača Harisa Džinovića, modna dizajnerica Melina Galić odlučila je okrenuti novi list i započeti život na Azurnoj obali. Kao što je u rujnu pisao Net.hr, Melina je već neko vrijeme u vezi je s uglednim biznismenom, a prema navodima domaćih medija, nedavno ju je zaprosio. 

Kako piše portal Mondo, prosidba se dogodila na večeri u jednom od najpoznatijih luksuznih restorana u Monte Carlu, koji je ujedno i jedan od Melininih omiljenih. Restoran je bio unajmljen samo za tu priliku, a među pedesetak uzvanika iz cijelog svijeta našle su se i njezina kći Đina Džinović, majka te - buduća kuma?

Kuma je kći bivšeg vlasnika Formule 1

Prema pisanju srpskog medija Mondo, Melinina svadbena kuma bit će milijarderka Tamara Ecclestone, kći bivšeg vlasnika Formule 1 Bernija Ecclestonea i Slavice Ecclestone, rođene Srpkinje. Slavica i Bernie bili su u braku nekoliko desetljeća, a njihov razvod ušao je u povijest kao jedan od najskupljih. 

Zanimljivo je i to da je Tamara Ecclestone bila svadbena kuma Melini i na prvom vjenčanju s Harisom Džinovićem. 

 

Haris DžinovićMelina DžinovićĐina Džinović
