Bivša supruga Harisa Džinovića za kumu ponovno izabrala milijarderku

Nakon burnog razvoda od bosanskohercegovačkog pjevača Harisa Džinovića, modna dizajnerica Melina Galić odlučila je okrenuti novi list i započeti život na Azurnoj obali. Kao što je u rujnu pisao Net.hr, Melina je već neko vrijeme u vezi je s uglednim biznismenom, a prema navodima domaćih medija, nedavno ju je zaprosio.

Kako piše portal Mondo, prosidba se dogodila na večeri u jednom od najpoznatijih luksuznih restorana u Monte Carlu, koji je ujedno i jedan od Melininih omiljenih. Restoran je bio unajmljen samo za tu priliku, a među pedesetak uzvanika iz cijelog svijeta našle su se i njezina kći Đina Džinović, majka te - buduća kuma?

Kuma je kći bivšeg vlasnika Formule 1

Prema pisanju srpskog medija Mondo, Melinina svadbena kuma bit će milijarderka Tamara Ecclestone, kći bivšeg vlasnika Formule 1 Bernija Ecclestonea i Slavice Ecclestone, rođene Srpkinje. Slavica i Bernie bili su u braku nekoliko desetljeća, a njihov razvod ušao je u povijest kao jedan od najskupljih.

Zanimljivo je i to da je Tamara Ecclestone bila svadbena kuma Melini i na prvom vjenčanju s Harisom Džinovićem.

