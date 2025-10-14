Melina Džinović zaručena u Monaku: Bivša supruga pjevača ljubi starijeg milijunaša

Bivša supruga Harisa Džinovića (74) pronašla je ljubav u Monaku. Modna dizajnerica Melina Džinović (44) zaručila se u subotu za uspješnog srpskog biznismena (69), s kojim već neko vrijeme dijeli dom na luksuznoj lokaciji. Par je proslavio zaruke u društvu bliskih prijatelja, daleko od očiju javnosti, prenosi Kurir.

Novi početak u Monaku

Nakon razvoda od pjevača Harisa Džinovića, s kojim ima dvoje djece, Melina se preselila iz Srbije. S partnerom živi u glamuroznom stanu u Monte Carlu, koji ima pogled na more i glavnu aleju. Iako detalji o identitetu biznismena nisu poznati javnosti, izvor blizak paru tvrdi kako je riječ o poznatoj ličnosti u poslovnim krugovima Srbije.

Ljeto na jahti, jesen uz prsten

Cijelo ljeto Melina i njezin zaručnik proveli su na njegovoj luksuznoj jahti dugoj 48 metara, krstareći Mediteranom. Romansa je, kako tvrde upućeni, vrlo diskretna, ali ozbiljna, što potvrđuje i činjenica da su se odlučili na korak dalje u vezi.

Ljubav, luksuz i posao

Iako uživa u raskoši, Melina nije odustala od karijere. Modna dizajnerica je, uz pomoć partnera, otvorila butik u jednoj konceptualnoj trgovini u Monaku, gdje prodaje vlastite kreacije. Prema tvrdnjama susjeda, upravo je njezin partner iskoristio svoje veze kako bi joj omogućio poslovni iskorak na stranom tržištu.

"Zaljubljen je preko ušiju"

Susjedi tvrde kako je biznismen potpuno očaran Melinom i spreman učiniti sve kako bi joj ugodio. “Vrlo su diskretni. Rijetko izlaze zajedno, ali on je jako galantan i sve joj omogućava. Čini se da ga je potpuno osvojila”, rekla je jedna od prvih susjeda.

