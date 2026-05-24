Nives Celzijus u izazovnom izdanju u Karlsruheu: Svi se pitaju tko je muškarac s teglom za cvijeće

Hrvatska pjevačica, spisateljica i model Nives Celzijus (44) ponovno je zaokupila pažnju svojih pratitelja na Instagramu, ovoga puta serijom fotografija iz njemačkog grada Karlsruhea. Uz jednostavan pozdrav "Hallo, Karlsruhe!", Nives je objavila galeriju koja je potaknula brojne komentare i pitanja, ne samo zbog njezinog smjelog modnog izdanja, već i zbog misterioznog društva.

Vruće izdanje na njemačkim ulicama

Nives pozira na ulicama Karlsruhea u izdanju koje je malo koga ostavilo ravnodušnim. Odjenula je pripijenu crnu mini haljinu spuštenih ramena koja je istaknula njezinu figuru. Cjelokupni dojam dodatno je naglasila atraktivnim crnim čarapama s uzorkom, crnim salonkama s visokom potpeticom i elegantnom crnom torbicom. Visoki konjski rep i decentan, ali efektan nakit zaokružili su glamurozni look.

Njezina objava brzo je izazvala lavinu reakcija, a među brojnim lajkovima i komentarima našla su se i poznata lica. Pjevačica Žanamari i televizijski voditelj Dalibor Petko ostavili su emotikone vatre, dok su ostali pratitelji nizali komplimente. Jedan od korisnika zapitao se je li riječ o snimanju novog spota, što ne bi bilo iznenađenje s obzirom na to da je Nives u ožujku ove godine objavila novu baladu "Sinkronija" u duetu s Dinom Petrićem.

Iako Nives nije otkrila točan razlog svog boravka u Njemačkoj, mnoge je posjet Karlsruheu odmah podsjetio na njezinu prošlost. Naime, njezin bivši suprug Dino Drpić (44), svojedobno je igrao za tamošnji nogometni klub Karlsruher SC, zbog čega grad za Nives vjerojatno ima i osobno značenje.

Dodatnu znatiželju pratitelja izazvala je fotografija na kojoj Nives pozira nasmiješena u društvu nepoznatog muškarca. Muškarac, odjeven u žuti sako i prugastu majicu, u rukama drži veliku teglu za cvijeće. Tko je njezin pratitelj i zašto nosi teglu, ostalo je nepoznato. Bilo da je riječ o privatnom putovanju s daškom nostalgije, novom poslovnom projektu ili jednostavno modnom izletu, Nives je još jednom dokazala da zna kako zaintrigirati javnost i održati interes za svoje aktivnosti.