Nikolina iz showa 'Farma' izgledala je potpuno drugačije: Gledali smo je u još jednom showu

Nikolina je jedna od kandidata u RTL-ovom showu 'Farma' koji se bore za nagradu od 50.000 eura, a gledatelji su je upoznali u četvrtoj sezoni 'Braka na prvu'. Naime, ona je bila vjenčana kuma Tini koja se u sociološkom eksperimentu udala za Tiaga.

Nikolina je tada privukla pozornost svojim odnosom s Tiagovim vjenčanim kumom Pavlom. Drugi uzvanici su primijetili da između njih postoji kemija. "Prosim vašu ruku", rekao je Tiagov kum Pavao Tininoj kumi Nikolini. Ona je komentirala da je jako šarmantan.

"Dobila sam dojam da je kum jako veliki džentlmen, barem je prema meni bio veliki džentlmen", rekla je Nikolina, koja je tada imala i drukčiju frizure od ove s kojom je gledamo na 'Farmi'.

Imala je kosu srednje dužine dok je sada ošišana na kratko.

