Strašna autobusna nesreća: Poginulo četvero ljudi, putnici još zatočeni u zgužvanom limu

Najmanje četiri osobe su poginule, a 31 je ozlijeđena nakon stravične autobusne nesreće na autocesti u Južnoj Africi. Brojni prestravljeni putnici ostali su zatočeni u zgužvanom limu čekajući spašavanje. Autobus je putovao iz Gautenga za Zimbabve kada je izgubio kontrolu i sletio u jarak u pokrajini Limpopo, blizu granice, piše The Sun. Pokrajinska ministrica prometa Violet Mathye izjavila je da se razmjeri tragedije od četvrtka kasno navečer još uvijek otkrivaju. Mathye je za javnu televiziju Južnoafričke radiotelevizije izjavila:

"Zasad imamo potvrdu o četiri smrtna slučaja, dok su neke druge osobe prevezene u bolnicu", rekla je i dodala da će informirati o stanju putnika. Jutro nakon nesreće, autobus je i dalje ležao u jarku s putnicima unutra dok su službe užurbano radile na spašavanju.

Uzrok nesreće nije poznat. Cesta je i dalje zatvorena, a vozači su upozoreni da se koriste alternativnim pravcima. S obzirom na to da je autobus još uvijek zaglavljen u jarku, a popis putnika nije jasan, dužnosnici kažu da bi se broj poginulih mogao promijeniti. Nesreća se dogodila na cesti N1 u blizini Makhada, blizu Ingwe Lodgea. Na istom dijelu autoceste u listopadu je u sličnoj nesreći poginulo 42 ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO: Najmanje 39 poginulih u stravičnom sudaru vlakova u Španjolskoj: 'Broj mrtvih nije konačan'