Nekada lice s Forbesa i najmlađa milijarderka, a danas trune u zatvoru: Ovo je njena dnevna rutina

Nekada najmlađa milijarderka na svijetu i lice s naslovnica Forbesa, Elizabeth Holmes (41) danas dane provodi iza rešetaka ženskog zatvora Bryan Federal u Teksasu, gdje služi kaznu od 11 godina zbog prijevare investitora tvrtke Theranos. Na vrhuncu karijere, njezina je kompanija bila procijenjena na devet milijardi dolara, a poslovni svijet ju je prozvao “Steve Jobs u suknji”. Danas joj se svakodnevica u potpunosti promijenila.

Foto: Desh

U zatvoru dan počinje u šest ujutro zvukom budilice. Nakon toga, Holmes odlazi na posao u zatvorsku kantinu, gdje pomaže u pripremi i posluživanju obroka. Slobodno vrijeme provodi šetajući zatvorskim dvorištem ili vježbajući s utezima, uvijek pod budnim okom čuvara i sigurnosnih kamera.

Najviše joj, kaže, teško pada rastanak s djecom, trogodišnjim Williamom i dvogodišnjom Invictom, koja je posjećuju s partnerom Billyjem Evansom.

Holmes je osuđena 2022. nakon što je otkriveno da su navodni revolucionarni testovi krvi Theranosa bili lažni. Novinar John Carreyrou, istražujući priču, otkrio je kako tehnologija ne daje obećane rezultate, čime se urušila cijela poslovna priča. Prema presudi, investitorima je nanijela štetu od najmanje 700 milijuna dolara.

Foto: Hacy

Tijekom izricanja kazne zaplakala je, priznala kako ju je sram svojih postupaka i izrazila žaljenje, dok je sudac presudu opisao kao pravednu za “pothvat s velikim očekivanjima koji je urušen lažima i obmanama”.

