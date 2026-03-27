Baka Prase bježi iz Beograda nakon što mu je izgorio luksuzni Mercedes

Nakon što mu je sredinom veljače izgorio luksuzni Mercedes, srpski influencer Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, odlučio je napustiti Beograd.

29-godišnji srpski influencer već neko vrijeme sa svojom djevojkom Milenom živi u velikom penthausu u Beogradu na vodi, no luksuznu četvrt glavnog grada Srbije zamijenit će kućom na zasad još nepoznatoj lokaciji.

Za selidbu se doznalo kada je Baka Prase tijekom jednog od svojih javljanja na društvenim mrežama slučajno otkrio kako je njegova želja da kupi zemlju i sagradi kuću napola ostvarena jer je već kupio zemljište.

Iako nije točno otkrio lokaciju, mnogi nagađaju da će se preseliti ili na rubove Beograda ili čak i izvan njega, kao što su to nedavno učinile mnoge osobe srpskog svijeta showbusinessa.

Podsjetimo, Baka Prase početkom prosinca otkrio je identitet svoje djevojke koju je dugo skrivao. Potvrdio je tako da se zaljubio u Milenu, atraktivnu fitness influencericu iz Novog Sada. Od prosinca do danas njihova je veza od skrivanja napredovala do čestih zajedničkih objava, a zajedno sele i u novi dom.

