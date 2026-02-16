Baki Prasetu izgorio auto od 500.000 eura: On sve pokušao okrenuti na šalu

Luksuzni Mercedes Brabus 800 4x4², u vlasništvu jednog od poznatijih regionalnih influencera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase (29), izgorio je noćas oko 3.30 sati u elitnom naselju Beograd na vodi. Požar je brzo ugašen, no nastala je velika materijalna šteta, a unutrašnjost automobila potpuno je uništena. Prema dostupnim informacijama, automobil je bio parkiran kada je došlo do požara. Brabus je jedan od najskupljih automobila u regiji, vrijedan oko pola milijuna eura, a Baka Prase ranije je priznao da se jednom pokajao zbog njegove kupnje.

Okrenuo brigu na veselje

Nedugo nakon požara oglasio se na društvenim mrežama objavivši snimku uništenog automobila ispred zgrade. Situaciju je pokušao okrenuti na šalu i čak objavio lažni oglas za prodaju vozila. U videu je duhovito poručio kako je riječ o “prvom vlasniku, malo za poliranje i kao novom”, dodavši da je automobil “u voznom stanju” i s prilagođenim interijerom.

Iako je nastala ogromna materijalna šteta i čini se da je vrijednost vozila nepovratno izgubljena, influencer djeluje prilično smireno. Fotografirao se na spaljenom automobilu i objavu podijelio na Instagramu, gdje je u samo jednoj minuti prikupio više od 3.500 lajkova, što ga je, prema vlastitim riječima, iznenadilo. Uz fotografiju je napisao da je “izgorio Brabus, ali i Instagram”. Također je naveo kako je prizor snimio s prozora stana te ustvrdio da je vozilo zapaljeno jer nije pristao na iznudu, uz emotikon koji plače od smijeha. U komentarima je dobio velik broj poruka podrške pratitelja.

Istraga u tijeku

Uzrok požara još nije službeno potvrđen, no prema pisanju Telegrafa, preliminarni rezultati upućuju na mogućnost podmetanja. Sumnja se da je automobil poliven zapaljivom tekućinom prije nego što je planuo. Nadležni organi planiraju razgovore s vlasnikom, svjedocima i prikupljanje snimki nadzornih kamera. Za sada nije poznato što je točno dovelo do incidenta.