'Ovdje ćeš reći da': Baka Prase konačno pokazao djevojku

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, oduševio je pratitelje objavom prvih službenih fotografija sa svojom sadašnjom djevojkom, Milenom Stamenković.

Iako su se glasine o njihovoj vezi širile mjesecima, Bogdan je uporno skrivao njezino lice, što je samo potaknulo znatiželju javnosti. Sada je napokon odlučio sve otkriti: na novim fotografijama par pozira zagrljen i razmjenjuje poljupce, a u opisu jedne od njih influenser je napisao: "Jednog dana ćeš ovdje reći 'DA'."

Mnogi su tu poruku protumačili kao jasnu potvrdu da je veza ozbiljna te da par razmišlja i o budućim koracima.

Do objave ovih fotografija fanovi i mediji su samo nagađali tko je djevojka koja se povremeno pojavljivala na njegovim snimkama, uvijek s prikrivenim licem. Sada je potvrđeno da je riječ o Mileni, atraktivnoj fitness influencerici iz Novog Sada.

Baka Prase dodatno je nasmijao pratitelje komentarom ispod objave:

"Dok sam gledao ove fotografija skontao sam koliko je ona ljepša od mene… Hvala Bogu pa imam love."

Tko je nova djevojka Bake Praseta?

Milenu Stamenković, poznatiju kao LeMilenas, na Instagramu prati više od 100.000 ljudi, dok na TikToku njen broj pratitelja gotovo dostiže 180.000.

Prošlog ljeta Milena je provela u Americi, radeći u jednom restoranu u sklopu programa koji studentima omogućava rad u Sjedinjenim Američkim Državama. Porijeklom iz Novog Sada, trenutno studira radiološku tehnologije na Medicinskom fakultetu, ali se na društvenim mrežama prikazuje kao influenser i model.

Do sada je sudjelovala u nekoliko kampanja, a nerijetko je predmet komentara zbog svog izgleda i ljepote.

Mnogi su primijetili da Bogdan ima “tip” djevojaka, pa su se među komentarima mogli pročitati i oni koji su na prvu pomislili da je na fotografijama njegova bivša djevojka Anja Bla.

