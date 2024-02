Dobro napisana filmska ljubavna scena može pomoći glumcu da stekne priznanje kritičara, kao što je bio slučaj s filmom "Monster's Ball" iz 2001. Oštra drama sadržavala je intenzivnu, nesputanu intimnu scenu između Billyja Boba Thorntona i Halle Berry, koja je za svoju ulogu osvojila Oscara.

Budući da su glumci spremni simulirati intimnost za dobrobit svoje umjetnosti, neki novinari vjeruju da im to daje pravo da ih ispituju o njihovoj najdubljoj intimi. S druge strane, medijima je posao pokušati izvući najzanimljivije pikanterije zvijezda.

"Seks prodaje" vrijedi i za pjevače, no za popularnog Harryja Stylesa je medijska opsjednutost njegovim ljubavnim životom bila izrazito neugodna. "Osjećao sam sram zbog toga, sram zbog ideje da ljudi uopće znaju da sam imao seks, a kamoli s kim", rekao je za Better Homes & Gardens 2022. Pjevač se na kraju oslobodio tog srama, ali vjerojatno nikada neće podijeliti količinu intimnih informacija kakvu su podijelile slavne osobe na ovom popisu, piše Nickiswift.

Princ Harry otkrio kako je izgubio nevinost

Godinama je tisak vrtio priču o romantičnim podvizima princa Harryja, dok su se on i ostali članovi britanske kraljevske obitelji držali svog neslužbenog mota: "Nikada se ne žali, nikad ne objašnjavaj."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Princ Harry na utrci bez Meghan Markle

Članovi kraljevske obitelji obično ignoriraju bljutave priče tabloida o njihovim osobnim životima, pa se princ William nikada nije osvrtao na trač da je na krstarenju izgubio nevinost s Davinom Duckworth-Chad, rođakinjom njegove pokojne majke. No kad je Harry odstupio s dužnosti kraljevske obitelji, konačno je mogao govoriti za sebe - a jedna od priča koju je odlučio podijeliti bila je baš o tome kako je izgubio nevinost.

U svojim memoarima "Spare" iz 2023. Harry je ispričao neugodno iskustvo. “Voljela je konje, mnogo, i ponašala se prema meni kao prema mladom pastuhu”, napisao je. "… Među mnogim stvarima koje su bile pogrešne: dogodilo se to na travnatom polju iza užurbanog puba." Otkrio je i da je partnerica bila starija od njega.

Uskoro je bivša timariteljica konja po imenu Sasha Walpole istupila kako bi se pokazala kao žena o kojoj je Harry napisao kratak odlomak. "Bilo mi je prilično smiješno. Nije mi činilo razliku što je to bio Harry", rekla je za The Sun o njihovoj kratkoj vezi. Također se požalila na detalje koje je Harry iznio - ali je spremno dodala nekoliko svojih, kao što je velika količina tekile koju su popili.

Kelly Ripa hospitalizirana nakon intimnog odnosa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Kelly Ripa i njezin suprug i suvoditelj, Mark Consuelos, jedan su od onih slavnih parova koji dijele detalje o svojim ljubavnim životima. A kada pričaju o tome što im se događa u spavaćoj sobi, često to rade pred jutarnjom televizijskom publikom. Bilo je trenutaka, na primjer, kada su razgovarali o Consuelosinom mrzovoljnom temperamentu nakon koitusa tijekom epizode "Uživo s Kelly i Ryanom".

Dakle, kada je Ripa objavila memoare, njezini dugogodišnji obožavatelji morali su znati da će uključivati jednu ili dvije intimne priče iz spavaće sobe, a bit će joj teško ikada nadmašiti svoju anegdotu o trenutku strasti koji je završio boravkom u bolnici. U svojoj knjizi iz 2022. "Live Wire: Long-Winded Short Stories", Ripa se prisjetila kako je izgubila svijest dok je imala odnos pa s eprobudila na hitnoj.

Saznala je da su joj dvije ciste na jajniku uzrokovale strašnu nesvjesticu i iznenadila se kada je vidjela da njezin suprug nije pretjerano zabrinut. "Eno ga, sad veselo žvače slance i naručuje drugi sok od jabuke. Lako bi mogao biti u kinu ili u toplicama", napisala je tad.

Ripa je također bila užasnuta odjećom u koju ju je odjenuo njezin muž: Manolo Blahnik štikle, par Consuelosovih hlača za vježbanje i triko. “Još uvijek ne vjerujem da je ovo najbolji outfit koji je mogao odabrati za taj dan", napisala je.

Otkriće Rachel Bilson o velikom O

"O.C." zvijezda Rachel Bilson iskreno je priznala da nije doživjela orgazam tijekom spolnog odnosa sve do svoje 38. godine. "Nije li to ludo?", rekla je Bilson svojoj gošći podcasta "Broad Ideas", komičarki Whitney Cummings, u ožujku 2023.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Međutim, Cummings je rekla da je zapravo bila otprilike iste dobi kad joj se to dogodilo. Jezebel je pogledala Bilsoninu dobro dokumentiranu povijest veze i utvrdila da je hodala s glumcem iz "Barryja" Billom Haderom kad je bila gore spomenutih godina. Među njezinim prijašnjim bivšim bili su Adam Brody, koji je također glumio u "The O.C.", i Hayden Christensen iz "Ratova zvijezda".

Nezgodna preporuka Jennifer Coolidge

Dok je Jennifer Coolidge uživala u svoj pažnji koju je dobila svojom kritički hvaljenom ulogom u "Bijelom lotusu", glumica je također govorila o hitovima iz prošlosti, a to je uključivalo i ulogu Stiflerove mame u "Američkoj piti" koja je pomogla popularizaciji kratice MILF.

U intervjuu za Variety 2022., Coolidge je otkrila da je gluma zavodljive kućanice dala veliki poticaj njezinom ljubavnom životu. "Dobila sam puno seksualne akcije od 'Američke pite'", izjavila je. Međutim, kada ju je Ariana Grande intervjuirala za Entertainment Weekly nekoliko mjeseci kasnije, Coolidge je rekla da je u šali preuveličala svoj broj romantičnih partnera navodeći da ih ima 200.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Jennifer Coolidge

"To je na neki način otvorilo svijet puno široj skupini zgodnih muškaraca - i mlađih muškaraca," priznala je.

Coolidge je ispričala jedan nezaboravan susret s mlađim muškarcem (koji je bio punoljetan, uvjeravala je). "Sljedeće jutro sam mu rekla da moram osušiti kosu", prisjetila se. "Dakle, on je bio tako mlad, nazvali smo njegovu majku da vidimo gdje se mogu fenirati. Bilo je tako čudno što se to dogodilo telefonski, bilo je vrlo jasno da smo zajedno u krevetu."

Dwaynea Johnsona uhvatio je policajac usred akcije

U svojim memoarima iz 2000. "The Rock Says", Dwayne Johnson je napisao: "Oduvijek su me privlačile starije žene, a one su mi često uzvraćale." Podijelio je neke primjere, uključujući 18-godišnju maturanticu po imenu Maria s kojom je hodao u dobi od 14 godina. On je u to vrijeme bio djevac, ali je uvjerio Mariju da je seksualno iskusan, vjerujući da će ona biti impresionirana njegovim hvalisanjem.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Dwayne Johnson ima diplomu prvostupnika iz smjera kriminologije i fiziologije.

“Vjerovala je da sam izgubio nevinost u dobi od deset godina i da su se žene (ne samo 'djevojke') od tada redale”, prisjetio se. (Jasno je da potpuno odrasla Maria nije trebala voditi takve razgovore s 14-godišnjakom od početka.)

Prema Johnsonu, on i Maria odlučili su izgubiti nevinost jedno s drugim. "Završili smo u javnom parku, u toploj ljetnoj noći, s velikim havajskim mjesecom koji je bacao svjetla na naš očajnički mali ples", napisao je.

No, mjesečinu je ubrzo zaklonio reflektor - dvojica policajaca u patrolnom vozilu uhvatila su ih na djelu. Policajci su Mariju pozvali u auto i izrazili zabrinutost za njezinu sigurnost. Međutim, otišli su kada im je objasnila da je tip koji se skrivao ispod osvijetljenog pokrivača njezin dečko.

U intervjuu za Elle 2017., Johnson je priznao da mu sjećanje na prvi put nije lijepo. Bila je to potpuna noćna mora, rekao je. "Neke priče su lijepe, ali moja nije."

Olivia Munn otkrila je da je bivši bio loš u krevetu

Foto: Ian West/PA/PIXSELL Foto: Ian West/PA/PIXSELL

Glumica Olivia Munn natjerala je internetske detektive da pažljivo pročešljaju njezinu ljubavnu povijest nakon što je kritizirala ponašanje nesretnog bivšeg u spavaćoj sobi. "Imala sam jednog dečka koji je bio najgori, najgori u seksu", rekla je u intervjuu 2020. za podcast Whitney Cummings "Good For You".

Munn je objasnila da joj se činilo da mu nije baš do fizičkog odnosa s njom, što nije bio problem s kojim se prije susrela. "Bila je to mračna veza", rekla je i dodala: "Gašenje svjetla… tako da ne morate vidjeti moje lice, tako da ne morate vidjeti da je djevojka."

Munn je na kraju postala uvjerena da je njezin bivši vjerojatno gej. Dugo nakon što su prekinuli, otkrila je da je vidjela neke takozvane "dokaze" koji su je naveli na taj zaključak, ali nije rekla o čemu se radi.

Us Weekly sastavio je popis njezinih slavnih bivših partnera u to vrijeme, a na njemu je bilo više od pola tuceta imena. Među njima su Chris Pine, glumac iz "Wonder Woman", zvijezda "Glee" Matthew Morrison i NFL igrač Aaron Rodgers.

Supruga Joshue Jacksona uživa u njegovim intimnim scenama s TV-a

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Neki glumci ne vole gledati intimne scene svojih dragih osoba s drugim zvijezdama. Blake Lively je priznala da joj je bilo teško promatrati opipljivu kemiju Ryana Reynoldsa i Morene Baccarin na ekranu u "Deadpoolu".

Ali prema riječima zvijezde "Dawson's Creeka" Joshue Jacksona, njegovoj ženi, glumici Jodie Turner-Smith, definitivno ne smeta gledati ga kako s drugim ženama.

Jackson je za Variety 2023. rekao: "Jodie na neki način uživa u njima, zapravo. Čudna je stvar što je ona poput voajera. Ali, to funkcionira."

"Jedva čekam ponovno vidjeti svog muža kako se je** na ekranu… Volim ga vidjeti kako radi stvari kojima se dokazuje kao seks simbol koji jest. Ja sam ponosna supruga", rekla je Turner-Smith.

Matthew Perry strahovao je da je impotentan

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Matthew Perry otkrio je da je počeo piti u mladosti, a jednom je popio šest piva kako bi smirio živce nakon što je djevojka izrazila zanimanje za vezu s njim. Budući da je njegov pokušaj da se to dogodi završio neuspjehom, Perry je pretpostavio da je impotentan. "Nisam uspio uspostaviti korelaciju između pića i mojih intimnih dijelova koji ne funkcioniraju", napisao je.

Nažalost, Perry se nastavio boriti s osjećajem nesigurnosti, rekavši za GQ da je prekinuo mnoge veze jer se bojao da bi ga odbacivanje devastiralo. "Postoji dest žena na planeti za koje bih sad ubio da mogu biti s njima. S kojima sam izlazio i prekinuo", priznao je.

Bizaran način na koji je Kim Kardashian odala počast svojoj baki

Foto: Instagram Foto: Instagram Reality zvijezda je dodala da je taj muškarac nekako uspio doći do njezine privatne kućne adrese te je napomenula: "Nema apsolutno nikakvog razloga ili legitimne svrhe da me kontaktira. U više pisama prijetio mi je da će me ubiti. Iznio je brojne lažne i užasne tvrdnje o meni i mojim intimnim odnosima. Također je u svojim pismima iznio uznemirujuće seksualne reference o meni", rekla je Kim.

U epizodi 2. sezone njihove serije "The Kardashians", Kim je podijelila priču o tome kako je završila u vezi s komičarem Peteom Davidsonom nakon što su se zajedno pojavili u "Saturday Night Live". Koristila je neke erotske inicijale kako bi objasnila zašto se želi spetljati s Davidsonom.

Kim i Davidson na kraju su se i spojili, a iako je njihova priča bila kratkog vijeka, bila je to više od obične veze. Nakon što su počeli izlaziti, Kim je ispričala još jednu anegdotu o Davidsonu. Ovaj put je počastila svoju obitelj dirljivom pričom o tome kako je Kimina baka, MJ — koja je bila prigodno prisutna da ju čuje — inspirirala njihov intimni život.

"Satima smo sjedili ispred kamina i pričali, a ja sam rekla: 'Baka mi je rekla da stvarno živiš život kad se seksaš ispred kamina.' I tako smo se seksali ispred kamina u tvoju čast", rekla je Kim baki.

Rihanna stvarno voli sado-mazo

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Rihanna

U intervjuu za Rolling Stone 2011. Rihanna je otkrila da je isprobala neke od metoda za začiniti stvari u spavaćoj sobi koje opisuje u svojoj hit pjesmi "S&M". Pjevačica je rekla: "Biti submisivna je stvarno zabavno. … Volim da me se udara. Biti vezan je zabavno. Volim da to bude spontano."

No dok Bad Girl RiRi možda ima avanturističku stranu kada je u pitanju njen ljubavni život, neobavezne veze je baš i ne uzbuđuju. "Ne želim se sljedeći dan probuditi s osjećajem krivnje", rekla je za Vanity Fair 2015. "… žena sam, želim imati seks. Ali što da radim? Da pronađem nekog slatkog tipa, a onda se sutra probudim s osjećajem praznosti i šupljine?", rekla je otvoreno.

Nezaboravno putovanje Willa i Jade Pinkett Smith na dodjelu Oscara

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Will Smith (53) i Jada Pinkett Smith (50) u braku su 24 godine, par ima dvoje djece Willow i Jadena. Nedavno je ovaj par javno priznao da žive u otvorenom braku. "Jada nikad nije vjerovala u konvencionalni brak.Jada je imala članove obitelji koji su imali nekonvencionalan odnos", otkrio je Will za časopis GQ te dodao: "Jada je odrasla na način koji je bio vrlo drugačiji od načina na koji sam ja odrastao", ispričao je glumac koji i dalje podržava i voli svoju ženu bez obzira na to što imaju nekonvencionalan brak.

U intervjuu za Shape Jada je objasnila zašto njezina šminka nije izgledala tako besprijekorno i svježe kako bi mogla izgledati na dodjeli Oscara 2009., otkrivajući da je za to kriva Will Smith. "U limuzini, na putu za dodjelu Oscara ove godine, Will me počeo gledati na način koji me izluđuje", rekla je.

"Počeli smo se strastveno ljubiti, a sljedeća stvar koju sam shvatila je da smo propustili crveni tepih i da sam završila gotovo bez šminke."

Dok je dijelila svoje savjete za supružnike koji žele oživjeti svoje brakove, Jada je za Redbook te iste godine sugerirala da održavanje te iskre može započeti željom – a odredište ne moraju svaki put biti Oscari.

"Zaustavite se pokraj ceste!" savjetovala je parove kojima nedostaje limuzina i vozač. Jada je imala nekoliko dodatnih prijedloga koji bi mogli rezultirati nekim neugodnim susretima s prijateljima i suradnicima. "Ima li pristup svom uredu? Organizirajte fantastičan spoj. Budite njegova tajnica!" rekla je.