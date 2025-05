P. Diddy stigao na sud: Prijeti mu doživotna zatvorska kazna

Sean "Diddy" Combs stigao je u ponedjeljak na sud radi izbora porote u kaznenom slučaju protiv njega zbog optužbi za reketarenje i trgovinu ljudima u seksualne svrhe. Suđenje hip-hop mogulu nudi mu priliku da ospori optužbe podignute protiv njega, no moglo bi rezultirati i sudskom presudom doživotnog zatvora.

Combs (55) je rekao da se ne osjeća krivim ni po jednoj od pet točaka optužnice koja ga tereti za reketarenje, trgovinu ljudima zbog seksualnog iskorištavanja i usluge prijevoza zbog poslova povezanih s prostitucijom.

Foto: Profimedia

Optužbe su nanijele brz i vrlo težak udarac ugledu nekadašnjeg milijardera. Nekoć poznat po promicanju hip-hopa u američkoj kulturi i po organiziranju raskošnih zabava za kulturnu elitu u Hamptonsu i Saint-Tropezu, Combs je zadnji u nizu moćnih ljudi iz industrije zabave koji je optužen za seksualno zlostavljanje otkako je pokret #MeToo potakao žene da progovore o zlostavljanju.

Očekivalo se da će u ponedjeljak američki okružni sudac Arun Subramanian početi s ispitivanjem ​​potencijalnih porotnika - jednog po jednog, nastojeći sastaviti dvanaestočlanu porotu i njihovih šestero zamjenika, koji će uspjeti biti nepristrani i pošteni unatoč dosadašnjem velikom medijskom interesu i izvještavanju o ovome slučaju. Očekuje se da će izbor članova porote završiti do kraja tjedna, a uvodne riječi zakazane su za 12. svibnja.

Tužitelji kažu da je Combs koristio svoje poslovno carstvo kako bi prisilio žene na sudjelovanje u cjelodnevnim seksualnim predstavama s muškim seksualnim radnicima uz korištenje droge, koje je mogul nazivao "Freak Offs".

Prijeti mu zatvorska kazna od 15 godina

Na takvim je zabavama Diddy angažirao muškarce i žene koji su se predstavljali kao modeli, ali su zapravo bili seksualni radnici. Organizator je bio zadužen za hranu, piće, zabavu i dekor, dok je odabir gostiju i seksualni aspekt događaja bio u nadležnosti Diddyjevog tima. U intervjuu za The New York Post, organizator je svojedobno te zabave opisao kao "razvrat od vrha do dna" s ogledalima postavljenim posvuda kako bi se reflektirale scene seksualnih aktivnosti.

Foto: Profimedia

Combsovi odvjetnici kažu da je seksualna aktivnost koju su opisali tužitelji bila sporazumna te se očekuje da će pokušati potkopati vjerodostojnost četiriju navodnih žrtava, koje se, kako se očekuje, svjedočiti protiv njega. Na saslušanju održanom prošli mjesec odvjetnik obrane Marc Agnifilo je kazao da nema ništa kriminalno u "swingerskom" načinu života u kojemu Combs i njegove djevojke ponekad uključuju i treću osobu.

Očekuje se da će suđenje potrajati dva mjeseca. Svaka presuda porote mora biti jednoglasna. Bude li osuđen po svim točkama optužnice Combs će se suočiti s obveznom minimalnom zatvorskom kaznom u trajanju od 15 godina, a moguće i doživotnim zatvorom.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je više stravičnih optužbi na račun P. Diddyja: "Najmlađa žrtva imala je samo devet godina"

