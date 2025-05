Pjevač Amel Ćurić dobio drugo dijete: Otkrio ime djevojčice

Pjevač Amel Ćurić (44), pobjednik RTL-ovog showa "X Factor Adria" i njegova supruga Jelena Čabarkapa Ćurić dobili su drugo dijete - na svijet je došla djevojčica Naja.

Vijest o prinovi Amel je podijelio na Instagramu.

"Rođena je Naja, sreća najvećeg sjaja! 3.800 grama ljubavi bez kraja! Bože, hvala Ti", napisao je pjevač i podijelio nekoliko fotografija na kojima pozira sa suprugom.

Sin je priželjkivao brata

Spol djeteta par je otkrio na dirljivom 'gender reveal' događaju u društvu najmilijih. Amel i Jelena imaju i sina Kana (6), koji u početku nije bio oduševljen činjenicom da će dobiti sestru jer je priželjkivao brata, no uskoro je promijenio mišljenje.

"Teško mu je to palo jer je priželjkivao brata. Stalno nam je govorio: 'Želim brata', dok smo supruga i ja baš željeli kćer. No, pretpostavljali smo da će se predomisliti nakon par dana – i to se dogodilo. Sada već često ljubi Jelenin trbuh i priča sa sekicom", nedavno nam je ispričao pjevač.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Amel i Jelena vjenčali su se 2017. godine, a medeni mjesec proveli su na Maldivima.

