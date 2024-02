Princ Harry i Meghan Markle, tada novopečeni vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, izašli su 2018. blistavi iz kapele Svetog Jurja u Windsoru dok su ih milijuni promatrali.

"Izgledaš fantastično", šapnuo je Harry svojoj rumenoj mladenki nakon što ju je ugledao. "Hvala ti", odgovorila je. Gledateljima je to izgledalo kao savršeno vjenčanje iz bajke - princ se zaljubio u američku glumicu.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Prince Harry i Meghan Markle 2018.

Žestoka svađa princa Harryja i Williama

Ali iza kulisa, bila je to burna afera - kao što govori nova knjiga Ingrid Seward 'Moja majka i ja, o Kralju'. Uoči velikog dana, princ Harry posjetio je kraljicu kako bi zatražio dopuštenje da zadrži svoju bradu za vjenčanje - jer tradicija nalaže da na licu ne smije biti dlaka dok se nosi vojna uniforma.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Kate Middleton, Princ William, Princ Harry, Meghan Markle

U knjizi se tvrdi da je princ William bio bijesan zbog toga. Ljutilo ga je što je njegov najmlađi brat otišao kraljici, a ljutit je bio i zato što je ona to odobrila. Stariji brat bio je bijesan zbog toga što su Harryju bile dozvoljene stvari za koje on nije dobio dopuštenje.

Naime, Williamu nije bilo dopušteno zadržati bradu niti nositi uniformu po svom izboru na vjenčanju. Na kraju krajeva, on je bio nasljednik i morao je baš sve raditi po propisu. Tijekom svađe oko ove stvari, Harry tvrdi da je rasprava postala toliko žestoka da mu je William naredio da se obrije i to na neugodan način. "Ovo naređuje nasljednik onom rezervnom", navodno je brat rekao Harryju.

Brada je bitna

U intervjuu s princem Harryjem početkom 2023. voditelj ITV-a i autor memoara Tom Bradby sugerirao je da je drama oko njegove brade možda povezana s nečim dubljim.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Harry je navodno postavio niz "zahtjeva", a priča se da njihova djeca, Archie i Lilibet, nisu pozvana. Krunidba se održava na datum kada je i njihovom sinu rođendan.

“Sjetio sam se da je William i sam imao bradu i da su mu baka i drugi ljudi rekli da je mora obrijati”, objasnio je Harry Tomu tijekom njihovog razgovora.

Nastavio je kako je njegovom bratu vjerojatno "teško palo" to što su mu drugi ljudi rekli da sam obrije dlake s lica, dok je Harry mogao nositi svoju vojnu uniformu. Štoviše, dobio je dopuštenje da je na dan vjenčanja s Meghan Markle nosi skupa s bradom koja mu je bila važna.

"Osjećao bih se vrlo, vrlo drugačije bez svoje brade, a to je teško razumjeti ljudima koji nikad nisu pustili bradu", dodao je Harry.

Princ William zgrabio brata i srušio ga na pod

To nije jedina intenzivna svađa u kojoj su se našli William i Harry. Pišući u svojim debitantskim memoarima 'Spare', Harry je tvrdio da ga je brat zgrabio za ovratnik i oborio na pod u tučnjavi nakon žestoke svađe oko Meghan.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia "Mrzila je ograničenja i pravila; mrzila je biti drugorazredna princeza - drugotna od Kate Middleton, mislim. Najviše od svega mrzila je činjenicu da je morala učiniti što joj se kaže i otići gdje joj je rečeno u beskrajnom i u velikoj mjeri besmislenom kraljevskom krugu", napisala je u knjizi bivša članica kraljevskog osoblja.

"Spustio je vodu, nazvao me drugim imenom, a onda krenuo na mene. Sve se dogodilo tako brzo, vrlo brzo. Zgrabio me za ovratnik, strgao mi ogrlicu i srušio me na pod. Pao sam na pseću zdjelu, koja je pukla pod mojim leđima, a komadići su me zarezali. Ležao sam na trenutak, ošamućen, a onda sam ustao i rekao mu da izađe", zaključio je vojvoda od Sussexa.