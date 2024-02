Meghan Markle i princ Harry bili su među stotinama ožalošćenih na sprovodu kraljice Elizabete II u rujnu 2022., tugujući zbog gubitka monarha s najdužim stažem u britanskoj povijesti.

Meghan Markle navodno je "plakala na zahtjev" na sprovodu kraljice Elizabete II dok je bizarna teorija o "lažnim suzama" postala viralna na društvenim mrežama, piše Mirror.

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, koji su doletjeli iz Kalifornije, bili su među stotinama ožalošćenih na sprovodu u rujnu 2022. Unatoč otuđenosti između Harryja i njegove obitelji, uključujući oca kralja Charlesa i brata princa Williama, par je sjedio pored ostalih članova kraljevske obitelji, kao i Harryjevih rođakinja princeza Beatrice i Eugenie.

Fotografije snimljene tog dana pokazuju kako Meghan postaje vidno emotivna dok je bila izvan Westminsterske opatije, a vidi se i jedna suza kako joj teče niz lice. Međutim, kritičari bivše glumice Suitsa optužuju je da je na silu plakala u pokušaju da se dopadne javnosti.

U videu na TikToku, Meghan je kritizirana jer je izgledala tužno dok je prisustvovala sprovodu voljene bake svog supruga, a tvrdilo se i da glumi suze.

“Ako vidite kako iz lijevog oka Meghan Markle teče suza, to je najvjerojatnije lažno. Dopustite da objasnim. Kad je Meghan uočena kako plače na kraljičinom sprovodu, kraljevski su je obožavatelji odmah optužili za lažni plač. Ako ste pomno pogledali Meghaninu fotografiju snimljenu tijekom sprovoda, suze su tekle samo iz njezina lijevog oka”, tvrdili su.

“U intervjuu 2014. spomenula je da je ovladala trikom lažnog plača iz lijevog oka”, nastavili su, prije nego što su tražili od pratitelja da daju svoje mišljenje o tome je li Meghan stvarno plakala na sprovodu. Međutim, neki od obožavatelja vojvotkinje od Sussexa stali su u njezinu obranu u komentarima te su osudili autora videa zbog takve optužbe.

“Da si znao da si rekao ljudima da to možeš učiniti, bilo bi glupo to učiniti na sprovodu. Ako nećeš plakati, ne glumi plač”, komentirao je jedan. “Ostavite jadnu djevojku na miru!” dodao je drugi.

Sprovod je održa nakon duge povorke kroz London, a kraljevski obožavatelji branili su Meghanine suze tijekom ceremonije. “Biti u toj kapeli, u svoj njezinoj ljepoti, čuti zbor kako pjeva i odjekuje. Vidjeti skidanje carske krune s lijesa dovoljno je da se bilo tko u njemu rasplače!“ komentirao je jedan.

U videu iz 2014. na svom starom lifestyle blogu The Tig, Meghan je priznala da je mogla plakati na lijevo oko na zahtjev. Kad su je pitali može li samu sebe rasplakati, odgovorila je: “O, ja to mogu tako dobro! O moj Bože, to je ludo. Znali bi mi na snimanjima reći: 'Jedna suza, lijevo oko - kreni! Ja bih im odgovorila: 'Daj mi tri sekunde'".

Optužili su je da se pretvarala da plače kada je 2022. objavljen trailer za njenu i Harryjevu Netflixovu dokumentarnu seriju, budući da je teaser iz promotivnog isječka pokazao kako jeca dok je njezin suprug u očaju zabacivao glavu unatrag. "Krokodilske suze", ispalio je jedan kritičar na Twitteru. "Uvijek glumica…može pustiti suze", ubacio se drugi.