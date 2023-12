Brak američkog filmskog glumca i hip hop pjevača Will Smitha (55) i Američke glumice te voditeljice talk showa Jade Pinkett Smith (52) bio je na klimavim nogama od 2016. godine, no nakon skandala prošle godine na Oscarima, gdje je Will ošamario voditelja Chrisa Rocka zbog šale na račun ćelave glave njegove supruge, njihov brak je očvrsnuo.

'Sveti šamar'

"Skoro da nisam ni prisustvovala dodjeli Oscara te godine, ali drago mi je da jesam. Sada to zovem "sveti šamar" jer su mnoge pozitivne stvari došle nakon toga. Nakon svih tih godina pokušavajući shvatiti hoću li napustiti Willa, trebao mi je taj šamar da vidim da ga nikad neću ostaviti", rekla je Jada u subotu za Daily Mail.

Foto: YouTube Foto: YouTube Incident na dodijeli Oscara



Inače, Jada je nedavno izbacila svoju knjigu Worthy, u kojoj progovara o svom životu bez dlake na jeziku pa je tako otkrila da je dilala drogu u Baltimoreu sve do braka s Willom. Na promociji knjige je otkrila je i da su ona i glumac razdvojeni već sedam godina, ali rade na braku.

"Zajedno smo radili stvarno težak posao. Upravo smo duboko zaljubljeni jedno u drugo i shvatit ćemo kako to izgleda za nas", rekla je Jada.

Ljudi žele da prestanu intervjuirati Jadu

Nedavno su neki ljudi na društvenim mrežama zamolili Jadu da prestane otkrivati dijelove svog privatnog života.

"Mogu li ljudi, molim vas, prestati intervjuirati Jadu Pinkett Smith? Ozbiljno", napisao je jedan korisnik.

"Ako budem morao osobno platiti da ljudi prestanu intervjuirati Jadu Pinkett Smith, kunem se Bogom da ću to učiniti", rekao je drugi korisnik.

Njihov brak

Podsjetimo, o braku Jade i Willa nagađalo se 2020. godine, nakon emisije Red Table Talk, u kojoj je par raspravljao o "povezanosti" Pinkett Smith s umjetnikom Augustom Alsinom.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Will Smith, Jada Smith, Jaden Smith, Willow Smith, Trey Smith

Par se upoznao 1994. godine, na audiciji za Smithov show "The Fresh Prince of Bel-ir", gdje je prisustvovala Pinkett Smith, a tri godine kasnije su se vjenčali. Kasnije su dobili i djecu Jadena i Willova, a Will ima i sina Treya, kojeg je dobio s bivšom suprugom Sheree Zampino.

Inače, Jada se već godinama bori s alopecijom, koja se razvija kada imunološki sustav napadne folikule dlake, zbog čega dolazi do gubitka kose.

