Već danima se ne stišavaju reakcije nakon skandala na Oskarima. Will Smith je na dodjeli nagrada udario komičara Chrisa Rocka po licu nakon što se našalio na račun gubitka kose njegove supruge Jade Pinkett Smith.

Izvor za US Weekly je rekao da Jada nije ljuta na supruga, ali više bi voljela da se nije fizički obračunao s komičarem. "Bilo je u trenutku i on je pretjerano reagirao. On to zna. Slažu se da je previše burno reagirao. Ona nije jedna od onih žena kojima je potrebna zaštita. On nije trebao učiniti ono što je učinio, ona nije trebala zaštitu. Ona je snažna žena, odlučna žena i može voditi svoje bitke, ali će stajati uz njega", rekao je izvor za US Weekly.

Jada se nakon incidenta javila na društvenim mrežama. "Ovo je vrijeme za iscjeljenje i ja sam tu za to", glasila je poruka koju je napisala na Instagramu.

Jada inače pati od autoimunog poremećaja alopecije, koja uzrokuje gubitak kose. Ova glumica godinama otvoreno govori o problemu koji ju je snašao i ohrabruje druge da prihvate sebe onakvima kakvi jesu.

Glumica, aktivistica i voditeljica "Red Table Talka", podijelila je prošle godine iskreni video na Instagramu u kojem pokazuje mrlje na svom tjemenu: "Sada u ovom trenutku mogu se samo nasmijati", rekla je Pinkett Smith dok je prstom prelazila preko ćelave linije duž središta tjemena. "Svi znate da se borim s alopecijom i odjednom, jednog dana, pogledajte ovu liniju ovdje. Pogledajte to. Znači, to se samo tako pojavilo i bit će mi malo teže sakriti ovo. Pa sam mislila možda da to ipak javno podijelim tako da mi ne biste postavljali nikakva pitanja", našalila se glumica u videu.

Umjesto da se uzrujava zbog toga, Pinkett Smith radije pozitivno govori o gubitku kose. Na svom Instagram videu napisala je: "Mama će to morati prekriti kako netko ne bi pomislio da sam operirala mozak ili nešto slično. Ja i ova alopecija ćemo biti prijatelji... točka!".