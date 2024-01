"Da ne objašnjavam pojedinačno svima, na putovanju mi je pukla cista na jajniku, operirana sam i sada je sve u redu", pisalo je u objavi srpske glumice Tijane Čurović na društvenim mrežama. Samo nekoliko dana kasnije, oglasila se i srpska pjevačica Teodora Džehverović sa sličnom porukom, da je također operirana zbog pucanja ciste.

Zbog čega nastaju ciste, koliko su opasne i kada je operacija jedino rješenje, objasnila je ginekologinja Tatjana Pavlović u emisiji "150 minuta" na Prvoj.

Koje vrste cista postoje

"To je tzv. akutni abdomen koji se hitno mora intervenirati operacijom. Postoje funkcionalne ciste jajnika. One nastaju zbog toga što se, jednostavno rečeno, folikula iz koje se oslobađa jajna stanica u vrijeme ovulacije ne otvori, nego nastavi rasti. Stvori se ta folikularna cista koja je najčešća. Ove vrste nemaju nikakav poseban značaj jer one po pravilu puknu sa sljedećom menstruacijom. Najčešće ih slučajno uočimo na redovnom pregledu", rekla je ginekologinja Pavlović.

Objasnila je i koje vrste cista postoje: "Međutim, 45 posto benignih tumora su ciste i one mogu biti na jednom ili oba jajnika, u 15 do 20 posto slučajeva nalaze se na oba jajnika. Mogu biti serozne, kada imaju tanak zid, ispunjene su bistrom tekućinom, a mogu biti i luteinske, kada su ispunjene jednom želatinskom gustom tekućinom. Obje vrste mogu imati izrasline u sredini koje daju izgled kao da je pregrađena. Pseudomucinozne mogu narasti do enormnih dimenzija. To su najveći tumori u ljudskoj vrsti. To se ekstremno rijetko viđa, ali takve ciste postoje."

Kako otkriti ciste

"Obično ih otkrivamo slučajno, ako ne počnu praviti probleme. Zašto mogu stvoriti komplikacije i biti vrlo ozbiljne i životno ugrožavajuće? Obično pacijentica primijeti posljedicu kompresije. Kako cista raste i zauzima prostor male zdjelice, a ona je koštana struktura i ne može se širiti, cista raste, ona pritiska debelo crijevo i otežava pražnjenje. Pritiska mokraćni mjehur i dovodi do učestalog mokrenja. Osoba također pri savijanju može osjetiti bol ili kao da ima nešto u trbuhu. Bilo bi dobro da se tada javi na pregled", objasnila je liječnica.

Komplikacije su opasne

"Cista se može inficirati, uvrnuti u potpunosti ili djelomično. Može pući i maligno alterirati. Cista je na nekoj peteljci, počne se uvrtati, prekine dotok krvi u jajnik i počinje oticati. Stvara se izuzetno jaka bol zbog koje se može onesvijestiti, osjeća mučninu i povraća. Tada se mora obaviti hitna kirurška intervencija. Čak i kad nije skroz obmotana i kad cirkulacija nije potpuno prekinuta, nego samo djelomično, mora se operirati", dodala je Pavlović.

Cista se može inficirati. Počinje bol, mučnina, visoka temperatura, tvrd trbuh, potrebna je hitna kirurška intervencija i uklanjanje žarišta. Pucanje ciste je često praćeno krvarenjem. Bol tijekom pucanja može biti tako snažna da dovodi do gubitka svijesti. Javlja se mučnina, povraćanje i opet je kirurška intervencija hitno potrebna. Kad iz benigne ciste prijeđe u malignu, onda govorimo o karcinomima. Oni se mogu širiti i metastazirati. Za sve komplikacije je potrebna hitna kirurška operacija s otvaranjem trbuha", objasnila je ginekologinja Tatjana Pavlović, piše Mondo.

