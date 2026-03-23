Na zagrebačkoj špici svi gledaju Tiffany Sopić: ‘Stil mora imati osobnost, ne pratiti masu'

Tiffany Sopić, kći bivšeg trenera Osijeka Željka Sopića (51), mlada je hrvatska influencerica i studentica koja gradi karijeru na društvenim mrežama. Svoje pratiteljice inspirira modom, ljepotom i lifestyle sadržajem, pritom zadržavajući autentičnost i osobni stav.

Tiffany je poznata po kombinaciji ženstvenog minimalizma i modernog glamura, od vibrantnih boja do leopard uzoraka, a svaki njezin outfit pažljivo je osmišljen kako bi privukao poglede i istaknuo karakter. U razgovoru za Net.hr otkrila je svoje modne trikove, omiljene kombinacije i kako postiže savršen balans između udobnosti i “wow efekta”

Foto: Pavao Bobinac/(Dosadni) Fotograf

Tiffany, Vaši outfiti često plijene pažnju na zagrebačkoj špici - kako biste opisali svoj osobni stil?

Svoj stil bih opisala kao kombinaciju ženstvenog minimalizma i modernog glam-a, uz dozu trendova koje prilagodim sebi. Volim izgledati dotjerano, ali bez previše truda, kao da je sve spontano, a zapravo je svaki detalj promišljen.

Foto: Pavao Bobinac/ (Dosadni) Fotograf

Koji je Vaš trenutno omiljeni uzorak ili kombinacija boja u odjeći?

Trenutno obožavam nositi žive, vibrantne boje, nekako mi daju dodatnu energiju i istaknu cijeli outfit. Volim se igrati kombinacijama koje privlače pažnju, ali opet ostaju stylish. A što se uzoraka tiče, leopard uzorak mi je definitivno bezvremenski favorit, to je nešto čemu se uvijek vraćam i što po meni nikad ne izlazi iz mode.

Postoji li nešto što nikad, ali baš nikad ne biste odjenuli, bez obzira koliko je trendi ili popularno?

Definitivno stvari koje mi ne pristaju ili u kojima se ne osjećam kao ja. Bez obzira na trend, ako ne rezonira sa mnom, ne nosim. Stil mora imati osobnost, ne samo pratiti masu. Primjerice, skinny jeans nikada nisu bili moj stil i to je nešto što jednostavno ne vidim na sebi, bez obzira na to koliko se vraćaju u trend.

Foto: @tiffany_sopic

Koji je Vaš “modni must-have” ili komad koji uvijek nosite kad znate da će Vas paparazzi uhvatiti ili idete na veći event?

Ne bih rekla da imam jedan konkretan “modni must-have”. Kod mene je više stvar u tome da se cijeli outfit posloži, da sve u mojoj glavi ima smisla, da je dobro iskombinirano i da se na neki način ipak malo ističe od ostalih. Volim kada kombinacija ima svoj karakter i priču, a ne da se sve vrti oko jednog komada.

Postoji li neki modni trik ili aksesoar koji svaki outfit odmah diže na višu razinu?

Nakit i sunčane naočale su mi uvijek prvi izbor, to su detalji koji mogu potpuno transformirati outfit iz basic u wow. U zadnje vrijeme sam posebno opsjednuta pillbox šeširima, mislim da stvarno daju poseban touch i podižu cijeli look na neku višu razinu.

Foto: @tiffany_sopic

Postoji li neki komad odjeće ili modni dodatak u koji uvijek vrijedi uložiti više novca?

Definitivno torbe i cipele. To su komadi koji najviše definiraju outfit. Dobar model može trajati godinama i uvijek izgledati jednako efektno.

Koje je Vaše omiljeno shopping mjesto ili brand koji uvijek birate?

Nemam jedan omiljeni brand niti mjesto gdje uvijek kupujem. Kod mene je sve stvar toga sviđa li mi se neki komad, neovisno o tome je li jeftiniji ili skuplji. Ne patim na cijenu niti smatram da su jeftinije stvari manje nosive. Mislim da se sve može dobro iskombinirati, a u mom ormaru se stvarno može pronaći miks svega od pristupačnijih do skupljih brendova.

Foto: @tiffany_sopic

Koje godišnje doba najviše volite za osmišljavanje outfita i igranje s modom?

Proljeće. Tada se najviše volim igrati s modom jer je idealno za kombiniranje slojeva, laganijih materijala i boja. Nije ni prehladno ni prevruće, pa imaš slobodu eksperimentirati i stvarati outfite koji su i stylish i nosivi.

Foto: @tiffany_sopic

Koliko Vam je važna udobnost u svakodnevnim outfitima u usporedbi s “wow efektom”?

Jako mi je važna udobnost, ali ne odustajem od estetike. Mislim da je danas moguće imati oboje, izgledati top i osjećati se dobro.

Postoji li neki modni trend koji biste voljeli da se ponovno vrati u modu?

Voljela bih da se još više vrati taj old money, classy stil, bez velikih logotipa, s fokusom na kroj, kvalitetu i detalje. Takav stil uvijek izgleda elegantno. Iako osobno više naginjem izražajnijem, odvažnijem stilu i volim kada se u outfitu “nešto događa”, mislim da je najbolji balans kada imaš tu classy bazu, ali joj dodaš malo karaktera i osobnosti. Također, jako mi je fora što se kitten heels polako vraćaju u modu, mislim da su ženstvene, nosive i daju onaj suptilni chic efekt.

Foto: @tiffany_sopic

