Tiffany Sopić o poznatom ocu, modi i karijeri: 'Jaka sam osoba i ne opterećuje me tuđe mišljenje'

Tiffany Sopić, kći nogometnog trenera Rijeke Željka Sopića (50), mlada je studentica koja se odvažila na korak koji mnoge njezine vršnjakinje tek sanjaju – graditi karijeru na društvenim mrežama. Ova ambiciozna influencerica pažljivo je iskoristila svoju prisutnost na digitalnim platformama, gdje se bavi temama bliskim mladim ženama. Svoje pratiteljice redovito inspirira sadržajem vezanim za modu, ljepotu i društveni život, no pritom zadržava autentičnost i izražava stavove koji su daleko od površnog pristupa. Dok se mnogi gube u prolaznim trendovima, Tiffany vješto kombinira eleganciju i praktičnost, postajući sve važniji glas svoje generacije na društvenim mrežama.

Što Vas je potaknulo da se okušate u svijetu društvenih mreža i kako ste se odlučili baš za TikTok?

Kao pripadnica novije generacije kojima su društvene mreže ''must have'', odlučila sam se prvo okušati na Instagramu. Kako sam i u privatnom životu esteta i volim sve što je lijepo, svoju svakodnevicu sam samo prenijela na Instagram. U samim počecima TikTok aplikacije bila sam samo jedna od konzumentica, gdje sam gledala zanimljive sadržaje i stvari koje su me zanimale. S odmakom vremena prebacila sam se na kreiranje sadržaja za TikTok, gdje sam kroz TikTok željela djevojkama poput mene pomoći u modnim savjetima.

Vaše objave često prikazuju proces sređivanja za izlazak. Koliko Vam je bitan fizički izgled i odjeća koju nosite?

Kao esteti, vrlo mi je bitan privatni izgled. Mišljenja sam da osoba, kako zrači iznutra, mora to prezentirati i izvana. Tu ne mislim da je nužno da na sebi imam skupocjene "krpice". Bitan je odabir odjeće koja će naglasiti vašu osobnost te kreativnost.

Kako balansirate između studentskih obaveza i kreiranja sadržaja na društvenim mrežama?

Kako studiram digitalni marketing, koji je usko povezano s TikTokom, modom, kreiranjem sadržaja i organizacijskim vještinama, jedno s drugim se nadopunjuje i povezuje. Često mi se događa da sličnu stvar radim za fakultet i za moj privatni TikTok. Dobro sam organizirana kada je riječ o vremenu pa se sve stigne kad se ima želje, volje i elana.

Kako su roditelji reagirali na Vašu odluku da dio svog života podijelite na društvenim mrežama?

Moji roditelji i brat su mi velika podrška. Majka sa svim svojim prijateljicama me prati na TikToku i daje mi neizmjernu podršku, kao i otac koji nema TikTok, no on s vremenom preko mame pogleda moje objave.

Kada je riječ o izboru dečki - preferirate li sportaše s obzirom na to što ste odrasli u sportskoj obitelji?

Dečke ne gledam po njihovom zanimanju, bez obzira na to što sam iz sportske obitelji. Najviše polažem na osobnost i ponašanje te osobe prema meni. Mora biti komunikativan, veselog duha i imati smisla za humor, jer samo jednom smo mladi.

A koji Vam je najzgodniji nogometaš?

David Beckham u mladim danima.

Kako vidite svoj budući put – želite li nastaviti graditi influencersku karijeru ili imate drugačije planove?

Želim nastaviti ovim putem kojim sam krenula jer me to ispunjava, a počelo me zanimati od malih nogu. U budućnosti bih željela otvoriti vlastitu firmu za marketing, a pored toga me privlači posao vezan za nekretnine te sve što se odnosi na organizaciju jer mislim da sam vrlo organizirana i komunikativna te da bih tu imala uspjeha. Svakako, jednog dana bih željela, ako bude prilike i novaca, otvoriti azil za pse jer o tome već pričamo nekoliko godina unutar obitelji. Općenito, obitelj smo koja je vrlo osjetljiva na životinje. Imamo psa Ria, zeca Coca, a nemalo puta sam bila i teta čuvalica za pse koji traže topli dom.

Smatrate li da su Vas Vaši roditelji pripremili na izazove koje nosi javni život, s obzirom na očevu prisutnost u sportu?

Već od malih nogu roditelji su me učili da u životu moram biti "svoja". S obzirom na društvo u kojem živimo, to i nije tako lako. Smatram da sam vrlo jaka osoba i da me ne opterećuju tuđa mišljenja, bila ona dobra ili loša. Imam svoj put i čvrsto stojim s obje noge na zemlji. Moj savjet ljudima je da ne sude knjigu po koricama te da gledaju ljude iznutra, a manje materijalne statuse.

Vrlo Vam je važna moda - čega najviše imate u svom ormaru? Na što ste slabi kada je riječ o odjeći?

Teško vam mogu izdvojiti na što sam slaba, nisam rob niti jednom odjevnom predmetu. Kao i sve cure mojih godina, volim se lijepo obući i pazim na svaki detalj prilikom oblačenja. Jako pratim sezonske trendove i boje te se sukladno tome modno izražavam.

Najomraženiji trend?

Nema ništa posebno, možda bih izdvojila skinny jeans koji baš nećete naći u mom ormaru.

Koji su Vam dugoročni ciljevi? Imate li planove koji nisu nužno vezani uz TikTok?

Moj prvi i najvažniji plan je diplomirati na fakultetu, osloniti se na vlastite noge bez financijske pomoći roditelja te sebe izgraditi kao neovisno biće koje će samo odlučivati u kojem smjeru će ići moja karijera i život. Meni je TikTok čista zabava i ne gledam u neku daleku budućnost jer ne želim sebi stvarati pritisak. TikTok za mene predstavlja zabavu i užitak, i koliko dugo to bude trajalo, ja ću uživati u svakom trenutku.

Koliko Vam je važno održavati ravnotežu između javnog i privatnog života dok gradite svoju karijeru?

Bitno mi je održati taj balans, a taj balans nije lako ostvariti, ali uz dozu mudrosti i razboritosti sve se može posložiti za najbolje dobro. I naravno, uz podršku bliskih i dragih ljudi.

