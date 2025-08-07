Mate Bulić dobio drugog unuka: Objavio fotografiju i otkrio ime

Glazbenik Mate Bulić (68) podijelio je radosne vijesti na svom Instagram profilu - postao je djed još jednom unuku. Objavio je fotografiju bebine ručice, otkrivši pritom i ime: Tin.

''Dobro nam došao, mali Tin. Uranio si, ali svi smo te jedva dočekali. Imaš najbolju mamu, tatu i velikog brata koji će te čuvati, a dida Mate i baka Zdravka tu su da te razmaze. Volimo te najviše'', poručio je pjevač u objavi.

Čestitke su se odmah počele nizati, a mnogi fanovi izrazili su oduševljenje novim članom obitelji Bulić.

Sudeći prema prezimenu na narukvici s fotografije, maleni Tin sin je Matine mlađe kćeri Katje, koja se 2018. godine udala za dugogodišnjeg partnera Tomu Drmića. Osim Katje, Mate sa suprugom Zdravkom ima i stariju kćer Anu.

Podsjetimo, Mate Bulić za Net.hr je nedavno progovorio o svojem dugogodišnjem prijateljstvu i kumstvu s hrvatskim pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom (58) te otkrio kako kumstvo zamjenjuje i rodbinske veze. Thompson je kum Bulićevoj kćeri Katji, dok je Mate kum njegovom sinu Ante Mihaelu.

