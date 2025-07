Majka bivšeg dečka Taylor Swift: 'Drago mi je što nisam postala njezina svekrva'

Britanska glumica i mama glazbenika Mattyja Healyja (36), Denise Welch (67) javno je progovorila o kratkoj vezi svog sina s pjevačicom Taylor Swift (35).

Gostovala je u emisiji "Watch What Happens Live!", gdje je rekla da joj je drago što na kraju nije postala Taylorina svekrva. Kad ju je voditelj pitao što misli o Taylorinom albumu The Tortured Poets Department iz 2024., za koji se vjeruje da je inspiriran upravo Mattyjem, Denise je bez zadrške rekla: "Ne smijem puno pričati o tome, ali iskreno, sretna sam što nije ispalo tako."

Publika je ostala iznenađena, a Denise je dodala da nema ništa protiv Taylor, ali da je sve to bilo pomalo nezgodno. Zatim je objasnila da dok ona i njezin sin ne smiju ništa reći, Taylor ima pravo napisati cijeli album o njihovoj vezi. Ipak, rekla je da je Matty sada sretan i zaljubljen u svoju zaručnicu, manekenku Gabbriette Bechtel (27).

Podsjetimo, Matty Healy i Taylor Swift bili su kratko u vezi 2023. godine, odmah nakon što je Taylor prekinula s glumcem Joeom Alwynom. U to vrijeme su često viđani zajedno, a Matty je dolazio na njezine koncerte. Veza je završila brzo, navodno zbog različitih karaktera i zgusnutih rasporeda. Kad je Taylor 2024. objavila novi album, fanovi su odmah posumnjali da su neke pjesme posvećene upravo Mattyju. To su, među ostalima, pjesme "Guilty As Sin", "Down Bad" i "The Smallest Man Who Ever Lived".

