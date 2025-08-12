Maja Šuput i bivši Gospodin Savršeni opet viđeni zajedno, ovaj put na Korčuli

Maja Šuput i Šime Elez često putuju zajedno, a svako malo pojave se nove snimke na kojima su bliski uživajući u društvu jedno drugoga.

Najnovije fotografije dolaze iz jednog restorana uz more na Korčuli, gdje su ručali zajedno. Zbog Majinog dolaska, plesačice su izvele dodatnu točku na njezinu pjesmu Raj i pakao, a Maja im se pridružila na plesnom podiju.

Inače, priče o mogućoj vezi poznate pjevačice i mladog konobara krenule su još od njihova zajedničkog snimanja Majine nove pjesme. Šime je gostovao u Majinom spotu za pjesmu Nisam ja za male stvari, snimanom u Istri.

Foto: Instagram/majasuput

Od tada putuju zajedno, a navodno su viđeni i kako razmjenjuju nježnosti na jahti kod Brača. Na nedavnom nastupu u Vodicama, Maja je prije izvođenja iste pjesme poručila publici: "Šime, ova je za tebe." On je tada bio među gledateljima i fotografirao se s obožavateljima.

