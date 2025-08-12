BAŠ IM JE LIJEPO /

Maja Šuput i bivši Gospodin Savršeni opet viđeni zajedno, ovaj put na Korčuli

Maja Šuput i bivši Gospodin Savršeni opet viđeni zajedno, ovaj put na Korčuli
Foto: Instagram

Maja Šuput i bivši Gospodin Savršeni, Šime Elez, ovog su ljeta jedna od glavnih tema na Jadranu

12.8.2025.
9:29
Hot.hr
Instagram
Maja Šuput i Šime Elez često putuju zajedno, a svako malo pojave se nove snimke na kojima su bliski uživajući u društvu jedno drugoga.

Najnovije fotografije dolaze iz jednog restorana uz more na Korčuli, gdje su ručali zajedno. Zbog Majinog dolaska, plesačice su izvele dodatnu točku na njezinu pjesmu Raj i pakao, a Maja im se pridružila na plesnom podiju. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Latinettè (@latin.ette)

 

 

 

Inače, priče o mogućoj vezi poznate pjevačice i mladog konobara krenule su još od njihova zajedničkog snimanja Majine nove pjesme. Šime je gostovao u Majinom spotu za pjesmu Nisam ja za male stvari, snimanom u Istri.

Maja Šuput i bivši Gospodin Savršeni opet viđeni zajedno, ovaj put na Korčuli
Foto: Instagram/majasuput

Od tada putuju zajedno, a navodno su viđeni i kako razmjenjuju nježnosti na jahti kod Brača. Na nedavnom nastupu u Vodicama, Maja je prije izvođenja iste pjesme poručila publici: "Šime, ova je za tebe." On je tada bio među gledateljima i fotografirao se s obožavateljima.

POGLEDAJTE VIDEO: Oni moraju raditi dok vrućina prži: Puni su trikova kako dalje kad znoj curi

Šime ElezMaja šuputPles
