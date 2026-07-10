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OBITELJSKA IDILA /

Maja Lena Lopatny pokazala kako uživa s partnerom i kćeri, javila joj se i mama Mia: 'Ljubim'

Maja Lena Lopatny pokazala kako uživa s partnerom i kćeri, javila joj se i mama Mia: 'Ljubim'
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prizori prikazuju nju, njezinog partnera Karla i njihovu dvogodišnju kćer Mabel kako uživaju u igri na šljunčanoj plaži i vožnji brodom, a sve je ovjekovječeno čarobnim svjetlom zalaska sunca

10.7.2026.
10:43
Hot.hr
Matija Habljak/PIXSELL
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Maja Lena Lopatny (35), kći glumice Mije Begović (63) i pokojnog vaterpolista Ronalda Lopatnyja, koju posljednjih nekoliko godina nemamo priliku često vidjeti u javnosti, s pratiteljima je podijelila dirljive trenutke obiteljske sreće s Jadrana. Njezina najnovija objava na Instagramu odiše mirom i ljubavlju, prikazujući idilu s partnerom Karlom Šeparovićem i njihovom kćerkicom Mabel.

 

Javila se i ponosna baka Mia

U seriji fotografija koje je podijelila, Maja Lena je zabilježila dragocjene trenutke opuštanja uz more. Prizori prikazuju nju, njezinog partnera Karla i njihovu dvogodišnju kćer Mabel kako uživaju u igri na šljunčanoj plaži i vožnji brodom, a sve je ovjekovječeno čarobnim svjetlom zalaska sunca.

Uz objavu je kratko i emotivno napisala: "Lipi moj živote… srce mi se smije". Njezina poruka o ispunjenosti i sreći duboko je odjeknula među pratiteljima, a komentari su se nizali.

Posebno se istaknula poruka njezine majke, Mije Begović, koja je napisala: "Nema veće sreće za mene, nego vaša. Ljubim, ljubim". I ostali prijatelji i pratitelji uputili su joj brojne poruke podrške i divljenja, potvrđujući da je njezina radost zarazna.

Nakon godina provedenih pod svjetlima reflektora, Maja Lena okrenula je novu stranicu. Svoju karijeru izgradila je u turizmu, sektoru u kojem uspješno radi već godinama, a svoj dom pronašla je na slikovitoj Korčuli. Magistrica novinarstva, koja je upisala i doktorski studij, svoj je život posvetila mirnijem ritmu, a njezini profili na društvenim mrežama postali su prozor u tu sretnu svakodnevicu ispunjenu obiteljskim trenucima.

Maja Lena Lopatny
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