Uskrsna idila Maje Lene Lopatny na Korčuli: Uživa sa samozatajnim partnerom i kćeri

Maja Lena Lopatny svojim je pratiteljima na Instagramu čestitala Uskrs serijom idiličnih obiteljskih fotografija snimljenih na sunčanoj Korčuli. Uz jednostavnu poruku "Sretan Uskrs", bivša voditeljica i stručnjakinja za odnose s javnošću podijelila je devet fotografija koje prikazuju sretne trenutke s partnerom Karlom Šeparovićem i njihovom kćerkicom Mabel.

Prva fotografija prikazuje Maju Lenu, Karla i malu Mabel kako nasmijani poziraju na terasi s koje se pruža prekrasan pogled na korčulansku uvalu, dok ostale pokazuju te sitne, a najsretnije trenutke sreće obiteljskog zajedništva.

Iako glavni lik bajke koju živi Maja Lena, Karlo Šeparović odlučio je ostati izvan svijeta medija, a 34-godišnjakinja je ranije otkrila kako joj je upravo partner najveća podrška i oslonac, uz obitelj i prijatelje.

Iako obiteljske prizore ne dijeli često, pratitelji Maje Lene tako su mogli vidjeti preslatke kadrove malene Mabel, koja će u lipnju proslaviti drugi rođendan.

Osim obiteljskih portreta, Maja Lena je podijelila i dašak blagdanske tradicije. Na posljednjoj fotografiji nalazi se zdjela puna sjajnih, živopisno obojenih pisanica uz veliku uskrsnu pincu, nezaobilaznu slasticu na blagdanskom stolu.

Čini se da je Korčula postala drugi dom za kći glumice Mije Begović i vaterpolske legende Ronalda Lopatnyja, koja već neko vrijeme radi u marketinškom odjelu jednog luksuznog otočnog resorta. Kroz njezine fotografije, grad Korčula, često nazivan i "mali Dubrovnik", prikazan je u svom punom sjaju - od kamenih svodova i starih topova do pogleda na tirkizno more i palme.

