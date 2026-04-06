FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SRETNI PRIZORI /

Uskrsna idila Maje Lene Lopatny na Korčuli: Uživa sa samozatajnim partnerom i kćeri

Uskrsna idila Maje Lene Lopatny na Korčuli: Uživa sa samozatajnim partnerom i kćeri
×
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Maja Lena Lopatny s pratiteljima na Instagramu podijelila je dijelić svoje uskrsne idile, a obiteljski portret sve je raznježio

6.4.2026.
15:27
Hot.hr
Jurica Galoic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Maja Lena Lopatny svojim je pratiteljima na Instagramu čestitala Uskrs serijom idiličnih obiteljskih fotografija snimljenih na sunčanoj Korčuli. Uz jednostavnu poruku "Sretan Uskrs", bivša voditeljica i stručnjakinja za odnose s javnošću podijelila je devet fotografija koje prikazuju sretne trenutke s partnerom Karlom Šeparovićem i njihovom kćerkicom Mabel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MAJA LENA LOPATNY (@majalena__l)

Prva fotografija prikazuje Maju Lenu, Karla i malu Mabel kako nasmijani poziraju na terasi s koje se pruža prekrasan pogled na korčulansku uvalu, dok ostale pokazuju te sitne, a najsretnije trenutke sreće obiteljskog zajedništva.

Iako glavni lik bajke koju živi Maja Lena, Karlo Šeparović odlučio je ostati izvan svijeta medija, a 34-godišnjakinja je ranije otkrila kako joj je upravo partner najveća podrška i oslonac, uz obitelj i prijatelje.

Iako obiteljske prizore ne dijeli često, pratitelji Maje Lene tako su mogli vidjeti preslatke kadrove malene Mabel, koja će u lipnju proslaviti drugi rođendan.

Osim obiteljskih portreta, Maja Lena je podijelila i dašak blagdanske tradicije. Na posljednjoj fotografiji nalazi se zdjela puna sjajnih, živopisno obojenih pisanica uz veliku uskrsnu pincu, nezaobilaznu slasticu na blagdanskom stolu.

Čini se da je Korčula postala drugi dom za kći glumice Mije Begović i vaterpolske legende Ronalda Lopatnyja, koja već neko vrijeme radi u marketinškom odjelu jednog luksuznog otočnog resorta. Kroz njezine fotografije, grad Korčula, često nazivan i "mali Dubrovnik", prikazan je u svom punom sjaju - od kamenih svodova i starih topova do pogleda na tirkizno more i palme.

Maja Lena LopatnyObiteljUskrs
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike