Drama bivše misice Maje Cvjetković u centru Zagreba: 'Duboko sam zgrožena'

Bivša misica Maja Cvjetković (39) i njen bivši suprug, poduzetnik Andrija Kević (58), pune medijske stupce nakon što je izašla vijest da je Andrija napao sadašnjeg Majinog partnera. Naime, u večernjim satima 8. rujna 2024. godine u Palmotićevoj ulici Kević je fizički nasrnuo na Murata Doyurana te na engleskom jeziku vikao "Ubit ću vas sve!", dok je pritom sve to promatraolo maloljetno dijete Maje i Andrije, prenio je Jutarnji list. Poduzetnik tvrdi da nije kriv te da je njegova bivša supruga manipulirala situacijom, a smatra da njen novi partner ima mutnu prošlost zbog čega ne želi svoju kćer u njegovoj blizini.

Foto: Borna Filic/pixsell

'To je dno dna'

“Duboko sam zgrožena medijskim napisima. Jako je žalosno da nikog ne zanima kako će se to odraziti na maloljetno dijete koje provlače medijski. Iskreno, to je dno dna", objasnila je Maja za Večernji list, dodavši da se "osjeća odlično".

"Andrija i ja imamo odličan odnos, Vita provodi vrijeme i sa mnom i s tatom, u sretnoj sam vezi… Životi su nam posloženi i sve se isključivo vrti oko Vite. To je sve što imam za reći. Žalosno je da živimo u društvu u kojem postoji novinar koji tako nešto objavi", otkrila je bivša misica.

Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Optužnica protiv Kevića

Sadašnji Majin partner, također poduzetnik, izjavio je kako je tog dana bio s Majom u restoranu kada ju je tijekom večeri više puta kontaktirao bivši suprug.

''Njega osobno ne poznajem, a tog 8. rujna sam s Majom bio u restoranu. Dok smo se nalazili još unutra, nju je nazvao Andrija oko preuzimanja njihove kćeri. Zatim je Andrija izašao iz auta, skinuo naočale i bacio ih unutra te krenuo prema meni. Ošamario me desnom rukom po lijevom obrazu i postavio se u napadačku poziciju. Primio me rukom za prsa pa sam onda ja njega primio uz pritisak na zid da se smiri. Kazao sam mu: 'Ne pred njom‘, na što je Andrija uzvratio na engleskom: 'Ubit ću vas sve.'''

Muratu je ozljeda kvalificirana kao lakša, a Zagrebačko Općinsko kazneno tužiteljstvo podiglo je optužnicu protiv Kevića zbog prijetnji smrću. Predlaže se da ga se osudi na osam mjeseci zatvora, uz dvije godine uvjetne kazne.

Maja je odlučila ne svjedočiti te se pozvala na zakonsku blagodat, a otkrila je da je Kević prvi nasrnuo, no u tom trenutku bila je usmjerena na zaštitu kćeri.

