Bivši muž Maje Cvjetković prijetio i napao njezinog novog partnera: 'Sve ću vas ubiti'

U večernjim satima 8. rujna 2024. godine je u Palmotićevoj ulici u Zagrebu došlo do ozbiljnog incidenta u kojem je poduzetnik Andrija Kević (58) prijetio bivšoj supruzi, bivšoj misici Maji Cvjetković (39) i njezinom novom partneru Muratu Doyuranu. Prema pisanju Jutarnjeg lista, Kević je tom prilikom na engleskom jeziku vikao ''Ubit ću vas sve!'' i fizički nasrnuo na Doyurana, dok se sve odvijalo pred očima maloljetnog djeteta koje ima s Cvjetković. Prema optužnici zagrebačkog tužiteljstva, prijetnje su uslijedile nakon što je Kević izašao iz automobila, prišao Doyuranu i udario ga po glavi, zauzevši boksački stav. Sve je, prema iskazima, trajalo vrlo kratko, ali dovoljno da ostavi snažan dojam na dijete koje je bilo prisutno.

Čista manipulacija?

U svojoj obrani, Kević tvrdi da nije kriv. Smatra da je njegova bivša supruga manipulirala situacijom te izražava zabrinutost zbog toga što njegova kći ima kontakt s Muratom, za kojeg tvrdi da je osoba sumnjive prošlosti.

''Murata ne želim u blizini svog djeteta. Riječ je o čistoj manipulaciji i neka me se poligrafski ispita. Pribavite i snimke videonadzora koji pokriva parkiralište u Palmotićevoj pa neka se utvrdi da se nije dogodilo tako kako me se tereti'', izjavio je Kević.

Murat Doyuran, također poduzetnik, izjavio je kako je tog dana bio s Majom u restoranu kada ju je tijekom večeri više puta kontaktirao bivši suprug.

''Njega osobno ne poznajem, a tog 8. rujna sam s Majom bio u restoranu. Dok smo se nalazili još unutra, nju je nazvao Andrija oko preuzimanja njihove kćeri. (...) Zatim je Andrija izašao iz auta, skinuo naočale i bacio ih unutra te krenuo prema meni. Ošamario me desnom rukom po lijevom obrazu i postavio se u napadačku poziciju. Primio me rukom za prsa pa sam onda ja njega primio uz pritisak na zid da se smiri. Kazao sam mu: 'Ne pred njom‘, na što je Andrija uzvratio na engleskom: 'Ubit ću vas sve.'''

Maja Cvjetković ne želi svjedočiti!

Doyuran navodi da je sve odmah prijavljeno policiji te da su nakon toga uslijedile dodatne poruke i pozivi Kevića, iako ga je prethodno blokirao. Tvrdi i da ga Kević često prati automobilom i pojavljuje se na istim mjestima. U KBC-u Sestre milosrdnice Doyuranu su dijagnosticirane površinske ozljede glave, a ozljeda je okvalificirana kao laka tjelesna.

S druge strane, Maja Cvjetković je odlučila ne svjedočiti o prijetnjama na svoju štetu, pozivajući se na zakonsku blagodat, ali je opisala situaciju u kojoj je jasno navela da je Andrija Kević prvi započeo fizički sukob.

''Vidjela sam da je Andrija prvi fizički nasrnuo na Murata, kao i da je prvi započeo sa svađom. Nije mi bilo važno što govori, bila sam usmjerena na to da zaštitim dijete.''

Zagrebačko Općinsko kazneno tužiteljstvo podiglo je optužnicu protiv Kevića zbog prijetnji smrću. Predlažu sudu da ga se osudi na osam mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine.

