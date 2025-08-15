Luksuz do bola: Beckhamova vila sastoji se od saune, jezera i bazena te košta 18 milijuna eura

Victoria (51) i David Beckham (50), jedan od najpoznatijih britanskih parova, vlasnici su nekoliko luksuznih nekretnina, a među njima se posebno izdvaja imanje u engleskom Cotswoldsu, vrijedno 18 milijuna eura. Imanje, prema riječima stručnjaka, pruža idealne uvjete za lagodan, kvalitetan život s naglaskom na održivost i povezanost s prirodom.

Osim luksuzne vile, Beckhamovi uživaju u raznim sadržajima, uključujući kućicu na drvetu koja vrijedi 116 tisuća eura, estonsku saunu, prostrano jezero, veliki bazen i safari šator od 58 tisuća eura za obiteljska okupljanja na otvorenom. Ipak, posebnu pažnju posvećuju samoodrživosti i domaćem uzgoju hrane – uzgajaju vlastito voće i povrće te se bave pčelarstvom. Ovaj trend, koji uključuje ekološki pristup životu, izazvao je oduševljenje među njihovim obožavateljima.

Foto: Profimedia

Vrtni stručnjak Ade Sellars usporedio je njihov način života s likovima iz popularne britanske serije "Dobar život" iz 1970-ih. “David i Victoria su prigrlili ‘dobar život’, baš poput Barbare i Toma iz serije. Njihov povrtnjak, uz moderan staklenik i uredno postavljene staze, pruža sve što im treba za sezonu,” rekao je Sellars, prenosi britanski Hello!. Ovaj trend vlastitog uzgoja postao je popularan i među drugim slavnim osobama, uključujući Nicole Kidman, Pamelu Anderson, Kelly Brook, Stacey Solomon, pa čak i članove britanske kraljevske obitelji. Kralj Charles je dugogodišnji promotor ekološkog uzgoja, a vrtlarstvom se bave i princeza Kate Middleton te vojvotkinja Meghan Markle.

Međutim, nisu svi aspekti života Beckhamovih prošli bez problema. Jedan od najvećih izazova bio je planiranje i izgradnja četverometarskog jezera na njihovom imanju. Susjedi su projekt smatrali "monstruoznim" i "neprimjerenim za krajolik", dok su Beckhamovi tvrdili da je jezero zamišljeno kao vjetrobran, stanište za divlje životinje i sredstvo za povećanje privatnosti i ljepote imanja. Nakon nekoliko prilagodbi kako bi podržali lokalnu bioraznolikost, projekt je odobren, te danas Beckhamovi često uživaju u mirnom okruženju uz jezero.

