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SAMOZATAJNA ANA /

Od prvog susreta do troje djece: Mnogi se iznenade kad čuju gdje je premijer upoznao suprugu

Od prvog susreta do troje djece: Mnogi se iznenade kad čuju gdje je premijer upoznao suprugu
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Foto: Vlada RH

Ana Maslać Plenković, privatni život uspješno drži podalje od očiju javnosti, zbog čega mnogi ni ne znaju kako izgleda premijerova supruga

14.7.2026.
15:20
Hot.hr
Vlada RH
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Premijer Andrej Plenković (56) i njegova supruga Ana Maslać Plenković (46) ponovno su privukli pažnju javnosti zajedničkim pojavljivanjem u Parizu, gdje su sudjelovali u obilježavanju francuskog Dana pada Bastille. Iako se Ana Maslać Plenković vrlo rijetko pojavljuje u javnosti, svaki njezin izlazak izazove velik interes, a ovoga je puta pažnju privukla elegantnim modnim odabirom u nježnoj pastelnoj nijansi.

Riječ je o kreaciji s potpisom Emilije Wickstead, dizajnerice čije komade nerijetko nosi i sama Kate Middleton, a koja se trenutačno nalazi na popustu od 50 posto te joj je cijena 1.087 eura. 

Od prvog susreta do troje djece: Mnogi se iznenade kad čuju gdje je premijer upoznao suprugu
Foto: Vlada RH

I dok javnost komentira njezin besprijekoran stil, mnoge i dalje zanima tko je žena koja već godinama stoji uz hrvatskog premijera. Ana Maslać Plenković, privatni život uspješno drži podalje od očiju javnosti, zbog čega mnogi ni ne znaju kako izgleda premijerova supruga.

Njihova ljubavna priča započela je u Hrvatskom saboru. Kako je svojedobno otkriveno, Ana je radila kao voditeljica saborske Službe za pravne poslove i ljudske potencijale, a upravo ondje upoznala je Andreja Plenkovića. Sam premijer o njihovu je upoznavanju govorio vrlo kratko.

"Sa suprugom sam se upoznao preko zajedničkih prijatelja", rekao je 2015. godine za Express.

Od prvog susreta do troje djece: Mnogi se iznenade kad čuju gdje je premijer upoznao suprugu
Foto: Vlada RH

Sudbonosno 'da' izgovorili 2014. godine

Par je svoju vezu okrunio brakom početkom listopada 2014. godine. Samo dva mjeseca nakon vjenčanja, 19. prosinca iste godine, dobili su prvo dijete, sina Marija, kojem su dali ime po premijerovu ocu, profesoru komunikologije Mariju Plenkoviću.

Njihova se obitelj nastavila širiti. U veljači 2017. godine dobili su kćer Milu, a potom je u ožujku 2022. godine na svijet stigao i njihov drugi sin Ivan.

Samozatajna partnerica

Iako Ana Maslać Plenković rijetko prati supruga na službenim događanjima, tijekom godina pojavila se na nekoliko važnih međunarodnih susreta. Jedno od najzapaženijih bilo je 2017. godine, kada su Andrej i Ana zajedno s djecom bili na audijenciji kod pape Franje u Vatikanu.

Upravo zato njihovo najnovije zajedničko pojavljivanje u Parizu nije prošlo nezapaženo. Dok premijer nastavlja predstavljati Hrvatsku na međunarodnoj političkoj sceni, njegova supruga ostaje jedna od najdiskretnijih partnerica hrvatskih političara, birajući privatnost umjesto medijske pozornosti. 

Ana Maslać-plenkovićAndrej Plenković
komentara
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