Kristina Đanić (50) kao da ne stari: 'Ne koristim skupe kreme, a ovi proizvodi su mi otkriće'

Kristina Đanić (50), supruga popularnog pjevača Giuliana, javnosti je možda manje poznata od svog slavnog supruga, no njezina životna priča i osobnost itekako su zanimljive. Plesna pedagoginja, koreografkinja i bivša pjevačica, Kristina je još devedesetih plijenila pažnju nastupom u spotu za pjesmu „Opasan plan“, a danas vodi mirniji obiteljski život u Splitu, gdje s Giulianom i sinom Markom gradi svakodnevicu daleko od medijske buke.

Foto: Instagram

Iako rijetko daje intervjue, s nama je otvoreno razgovarala o ljepoti, starenju, njezi kože, tretmanima koje voli i onima koje je razočaraju, ali i o plesnoj disciplini koja je oblikovala njezin pogled na tijelo, zdravlje i samopouzdanje.

Možete li nam opisati svoju jutarnju i večernju beauty rutinu?

Jutro započinjem pranjem lica blagom pjenom s vitaminom C. Na područje oko očiju nanosim serum s kofeinom, a potom i gel-kremu. Na lice ide serum koji sadrži TXA i niacinamid, a potom obavezno CICA SPF 50 – bez obzira na godišnje doba ili vremensku prognozu.

Večernja rutina započinje temeljitim čišćenjem kože: micelarna – ulje – pjena, uz korištenje uređaja za čišćenje i masažu lica. Potom nanosim blagi losion s niskim postotkom glikolne kiseline. Za područje oko očiju opet koristim serum s kofeinom i kremu s bakuchiolom, zatim serume – prvo onaj isti kao ujutro, a potom s retinolom. Rutinu završavam kremom s CICA kompleksom.

Foto: Instagram

Koji kozmetički proizvod uvijek nosite sa sobom, onaj bez kojeg ne izlazite iz kuće?

Ako nosim ruž, obavezno ga ponesem za eventualno popravljanje. U torbici uvijek imam balzam za usne, kremu za ruke i puder u kamenu.

Više preferirate prirodnu kozmetiku ili klasične, provjerene brendove?

Zaljubljenica sam u kozmetiku – posebno preparativnu, iako ne kupujem skupe proizvode. Među drogerijskim brendovima ima puno kvalitetne i pristupačne kozmetike.

Kroz godine sam eksperimentirala i s vlastitom izradom kozmetike od prirodnih sastojaka, ali me ta faza prošla. Danas sam oduševljena korejskim i japanskim brendovima – većina moje njege dolazi upravo od njih.

Foto: Instagram

Postoji li proizvod koji vam je bio prekretnica u njezi kože?

Nekoliko njih…Podočnjaci su mi skloni oticanju, a serumi i kreme s kofeinom znatno pomažu. Nažalost, nisam na vrijeme shvatila važnost SPF-a, pa sam prije petnaestak godina zaradila hiperpigmentacijske mrlje kojih se dugo nisam mogla riješiti. Pojava kozmetike s TXA-om promijenila je stvari nabolje.

Centella Asiatica (CICA) izuzetno mi odgovara, pa i jutarnju i večernju rutinu završavam tim preparatima.

Koliko često odlazite na kozmetičke tretmane i koje najviše volite?

Vrlo rijetko. Povremeno odem kod prijateljice Roberte – nekoliko puta godišnje na čišćenje lica i ponekad na masažu.

Koji tretman vas je razočarao, a koji oduševio?

Prije nekoliko godina isprobala sam plazma pen za gornje kapke i, iskreno, to su bili bačeni novci – oporavak je trajao dugo, a efekt je bio minimalan i kratkotrajan.

S druge strane, hijaluronski filer za nazolabijalno područje dao je sjajan rezultat. Razmišljam o boosterima jer vjerujem da hidratacija ispod kože daje bolji efekt od one površinske, ali još nisam skupila hrabrost zbog igle – malo sam kukavica.

Kako biste opisali svoj beauty stil – više ste za minimalizam ili glamur?

Svakodnevni make-up mi je vrlo nježan, često ne stavim ni maskaru. Za večernje izlaske ili posebne prilike stavim nešto više šminke, ali znatno manje nego u mlađim danima.

Jeste li s godinama mijenjali pristup šminkanju i njezi?

Jesam. Već kao srednjoškolka sam nastupala u TV emisijama, gdje su me šminkali profesionalci, i puno sam naučila. U studentskim danima tri godine sam radila kao promotorica za jedan poznati kozmetički brend – tada mi se otvorio potpuno novi svijet. Kao i trendovi, i moj pristup se mijenjao s vremenom.

Foto: Instagram

Sjećate li se kad se kod vas prvi put rodila ljubav prema kozmetici?

Imam osjećaj da traje oduvijek. Još kao dijete sam potajno isprobavala maminu šminku.

Postoji li nešto što nikada ne biste stavili na kožu ili čega se posebno pazite?

Maslinovo ulje kad se izlažem suncu – to izbjegavam. Također, ne koristim proizvode koji nisu namijenjeni mojoj dobi ili tipu kože. Posebno pazim pri odabiru SPF-a jer mi većina komercijalnih krema začepi pore i izaziva probleme.

Foto: Petar Glebov/pixsell

Kako birate parfem – po godišnjem dobu, emociji, raspoloženju...?

Vrlo sam izbirljiva. Imam samo nekoliko mirisa koje zaista volim i teško nađem novi koji mi odgovara. Sklonija sam toplim notama, ne volim cvjetne, pa tijekom ljeta izbjegavam najteže parfeme.

Ljudi često komentiraju da ne starite – koja je vaša tajna mladolikog izgleda?

Naravno da se godine vide, pogotovo na fotografijama. No, zadovoljna sam kako starim. Genetika igra veliku ulogu, ali i način života – prehrana, kretanje, redovita njega i, naravno, stanje u glavi.

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Kako se nosite s prirodnim promjenama koje donose godine?

Malo češće sam kod svog frizera Ivice na bojanju, malo više čitam o promjenama i kako ih prirodno ublažiti. Sve u svemu – ne opterećujem se.

Kao bivša balerina i plesna pedagoginja koliko vam je ples pomogao da ostanete fit i vitalni?

Puno. Ples je spoj umjetnosti i sporta, utječe i na tijelo i na duh. Svima bih ga preporučila – zabavan je, učinkovit i opušta.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Imate li žene čiji vas stil ili ljepota nadahnjuju?

Uvijek me privlače tamnokose žene – Salma Hayek, Catherine Zeta-Jones, Monica Bellucci... Možda jer sam i sama tamnokosa.

Što vam danas znači ljepota, a kako ste je doživljavali prije dvadeset godina?

Kao mlada, nisam sebe doživljavala kao posebno lijepu. Imala sam puno nesigurnosti, ali se nisam uspoređivala s drugima. Tadašnje druženje nije se vrtjelo oko izgleda. Danas je djevojkama puno teže – estetska kirurgija, filteri, savršena tijela i lica s društvenih mreža lako te mogu uvjeriti da nisi dovoljno dobra.

Koji je najbolji beauty savjet koji ste dobili od mame ili bake?

Nažalost, bake su preminule dok sam još bila dijete, pa nisam imala priliku čuti njihove savjete. A mama... ona uvijek kaže da sam najljepša.

Foto: Instagram

