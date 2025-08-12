Kornelija Slunjski o majčinstvu: 'Prije su mi bile bitne sitnice, sada je važno da je ona dobro'

Diplomirana novinarka, poduzetnica i influencerica Kornelija Slunjski Collins već godinama inspirira tisuće žena svojom iskrenošću, radnom etikom i autentičnim pristupom životu. Nakon što je s dva kofera stigla u Ameriku, izgradila je karijeru iz snova; od make-up artistice do uspješne kreatorice sadržaja, vlasnice brenda nakita, voditeljice podcasta i pokretačice vlastite modne linije. Uspjela je pronaći ravnotežu između posla i privatnog života, a nedavno se ostvarila i u svojoj najvažnijoj ulozi – postala je mama malenoj Elli. U razgovoru za Net.hr Kornelija je otvoreno progovorila o majčinstvu, promjenama koje su uslijedile, odnosu s partnerom; američkim konzultantom Wesleyjem Collinsom, ali i o svojim poslovnim planovima i svakodnevici u Miamiju.

Kako izgleda Vaš prosječan dan otkako je Ella došla na svijet?

Ella se rodila krajem svibnja, tako da smo još uvijek skroz u novorođenačkoj fazi. Nemamo neke fiksne rasporede ni rutine (iako se nadamo da ćemo do toga doći nakon barem dva mjeseca), ali okvirno dan izgleda ovako: obično se probudi oko 6 ujutro, tada je nahranim/dojim i pokušam se još malo vratiti na spavanje. Moj muž Wesley je tada preuzima i bavi se s njom do nekih 8–9 sati, a onda mi donese kavu i doručak u krevet, i opet ju hranim. Dok je beba tako mala, jede svaka 2–3 sata, pa nam to dosta određuje ritam.

Wesley i ja oboje radimo od kuće pa se tijekom dana izmjenjujemo — tko kad hvata kompjuter, mailove i ostale poslovne stvari. Ako ja imam neku kampanju za snimiti, on više uskače s Ellom, ali većinom sam ja doma s njom i balansiram posao i bebu kako znam i mogu. Moji roditelji su trenutno u Miamiju i jako puno pomažu kad god treba, što stvarno puno znači. Tijekom dana nemamo striktnu rutinu — Ella jede otprilike svaka 2–3 sata, pa malo odrijema, a ja u to vrijeme radim na svom poslu, snimam videe ili sređujem projekte. Oko 8 navečer ju svaki dan kupamo, i tada kreće njena bedtime rutina. Nakon toga ju stavljamo spavati, ali se po noći i dalje budi nekoliko puta. Ovisno o tome koliko puta, ja sam sljedeći dan više ili manje produktivna.

Je li Vas nešto posebno iznenadilo kod same sebe otkada ste postali mama?

Puno toga me iznenadilo, moram priznat — počevši od samog poroda i koliko je to fizički zahtjevno. Ali nekako to sve pregrmiš i jedino ti je bitno da je beba dobro i da sve prođe u redu. Najviše me iznenadila ta instantna zaštitnička energija — čim su je stavili na mene, kao da se u meni automatski upalio taj "ja ću napraviti sve za tebe" osjećaj. I nije nestao, samo raste. Osjetim i da mi se strpljenje jako promijenilo. Prije bi me sitnice znale izbaciti iz takta, a sad bez problema držim mir dok po peti put zaredom presvlačim pelenu, ili kad ju pola sata ljuljam da zaspe — i to mi je normalno. Kao da se sve uspori na neki drugi način. Naravno, i prioriteti se promijene. Prije su mi bile bitne neke površnije stvari, a sad mi je jedino važno da je ona dobro, da smo svi zdravi i da imamo svoj mali mir.

Kako ste se osjećali pred porod? Je li se u nekim trenucima javljao strah, uzbuđenost zbog priprema za novo poglavlje u životu?

Pred porod sam doslovno po cijele dane čistila i pripremala stan za Ellu — totalni nesting. Fizički mi je već sve postajalo dosta zahtjevno, pogotovo zbog vrućina u Miamiju, otečenosti i umora, ali adrenalin me nosio. Bila sam jako uzbuđena. Pripremati sve za nju bilo mi je stvarno predivno. Satima sam istraživala o bebama, popisivala što nam treba, pakirala torbu za rodilište, organizirala ormarić za presvlačenje… baš sam uživala u toj fazi. Što se tiče straha, jedino čega me bilo strah je da sve oko poroda prođe u redu i da bude zdrava. Nije me bilo strah postati mama — to je nešto čemu sam se veselila cijeli život.

Primjećujete li promjene u odnosu između Vas i Vašeg supruga Wesleya otkako ste postali roditelji? Kako se on snašao u ulozi oca?

Mislim da smo svemu ovome stvarno pristupili kao tim. Wesley je od početka jako uključen i stvarno želi biti prisutan, što mi jako puno znači. Super se snašao u ulozi oca — vidi se da mu je stalo i da stvarno uživa u toj ulozi. Naravno, ima i trenutaka kad smo oboje iscrpljeni i kad padne neka nervoza u tri ujutro, ali sve to nestane već sljedeći dan. Romantika malo padne u drugi plan kad beba tek dođe, zato se trudimo uzeti trenutke samo za nas. Dok su moji roditelji tu, odemo na večeru ili se maknemo na par sati, čisto da ne postanemo samo “logistički partneri” oko bebe.

Vaše putovanje od dva kofera do vlastitog brenda zaista je inspirativno. Što biste izdvojili kao Vaš najveći poslovni uspjeh do sada?

Najveći uspjeh mi je to što danas surađujem s brendovima koje sam prije mogla samo sanjati — još dok sam radila kao make-up artist u New Yorku i štedjela da ih stavim u svoj kit. S godinama sam izgradila karijeru od nule; danas živim isključivo od sadržaja koji sama stvaram, vodim podcast, sudjelujem na panelima i trenutno razvijam kolekciju odjece, te i vlastiti beauty supplement brend — spoj svega što volim, znam i živim godinama.

Sadržaj koji dijelite na društvenim mrežama je poznat po autentičnosti i humoru. U čemu pronalazite najveću inspiraciju?

Najveću inspiraciju pronalazim u svakodnevici — stvarnim situacijama, mini krizama, smiješnim trenucima i onome što bih doslovno ispričala frendici na kavi. Već četiri godine vodim Instagram serijal What Would Koko Do, gdje mi cure anonimno postavljaju pitanja o životu, odnosima, samopouzdanju… i upravo tu često dobijem najbolji uvid u to što druge žene stvarno muči. Kroz ta pitanja i odgovore nastane jako puno sadržaja, i stvarno volim taj dvosmjerni odnos s publikom. Najviše dijelim lifestyle sadržaj — od beautyja i mode, do trudnoće, majčinstva i svega što trenutačno živim. Bila sam otvorena i po pitanju problema sa zdravljem, dijagnoze endometrioze i procesa smrzavanja jajnih stanica, jer smatram da su to teme o kojima se premalo priča, a kroz koje žene svakodnevno prolaze.

Vaš brend nakita i podcast također su jako prepoznatljivi u javnosti. Smatrate li da Vas je majčinstvo inspiriralo za nove projekte?

Da, definitivno. Majčinstvo mi je otvorilo neki potpuno novi svijet — i privatno i poslovno. Počela sam razmišljati drugačije o prioritetima i sve više me privlače teme povezane s wellnessom, zdravljem i ženskim iskustvom.Toliko sam uživljena u sve ovo što trenutno prolazim s bebom da me stvarno vuče i u tom smjeru. Možda jednog dana pokrenem i nešto vezano baš uz majčinstvo — vidjet ćemo. Zasad bilježim ideje i puštam da me ovaj novi period vodi.

Kako zamišljate svoju karijeru kroz sljedećih nekoliko godina. U kojem smjeru biste je voljeli dalje razvijati?

Voljela bih da sve što radim i dalje ima neki smisao — da se razvijam u smjerovima koji su mi bliski, iskreni i koji pričaju žensku priču iz stvarnog života. Jedan od tih smjerova je beauty supplement brend koji već neko vrijeme gradim s Wesleyjem, i posebno mi je drago što to radimo zajedno. Znam da mnogi kažu kako nije idealno raditi sa suprugom, ali meni je to oduvijek bila želja. Našla sam partnera koji je jednako ambiciozan i posvećen, i veselim se svemu što ćemo još zajedno izgraditi. Osim toga, želim dalje razvijati i medijski prostor — kroz podcast, video sadržaj i platforme na kojima mogu iskreno pričati o stvarima koje zaista dotiču žene. Imam puno ideja i planova, ali najvažnije mi je da sve ostane povezano sa životom koji živim — i da pritom imam dovoljno prostora za ono najvažnije, a to je obitelj.

