Korana Marović: 'Ovo je najbolji savjet za ljepotu koji sam ikada dobila. Fast fashion? Zabrinjava me'

Korana Marović već godinama uspješno kombinira novinarstvo i influencing, stvarajući sadržaj koji ne privlači samo poglede, već potiče i na razmišljanje. Beauty novinarka i modna zaljubljenica, koja je svijet kozmetike upoznala prije nego što je influencanje postalo zanimanje, danas spaja iskustvo s trendovima, znanost s estetikom i strast prema dobroj formuli s racionalnim pristupom njezi kože. Umjesto praznih obećanja i glamuroznih pakiranja, Korana bira proizvode koji imaju svrhu, tretmane koji imaju smisla i rutinu koja ne podliježe sezonskoj panici. U razgovoru s njom otkrivamo što zaista čini dobar skincare, kako izgledati svježe bez žrtvovanja vremena i novca i zašto moda ne bi smjela biti brža od našeg zdravog razuma.





Za koje proizvode smatrate da su apsolutni must-have u svakoj kozmetičkoj torbici?

Kako se već godinama bavim beauty novinarstvom, čak i prije influencinga, rekla bih da mogu unedogled pričati o must have proizvodima jer uistinu svake godine otkrijem nešto fantastično, a to nikako ne znači da ono što sam otkrila godinu prije prestaje biti must have. To su dobar čistač za lice koji skida šminku i dovoljan je samostalno, hidratantna krema vrlo jednostavnog sastava koja se može kombinirati uz sve te, naravno, SPF za lice koji odgovara i ispod šminke.

Imate li neki beauty proizvod koji je premašio Vaša očekivanja?

Posljednji u nizu je sprej brenda Clinisoothe koji doslovno služi kao pročišćivač za kožu i uistinu radi to što tvrdi. Već u mjesec dana može se vidjeti lijepa razlika u pročišćenosti kože, a i prije ćete vidjeti umirenost i bržu obnovu. Genijalno!





Što mislite o proizvodima koji obećavaju instant rezultate – vrijede li zaista?

Prvenstveno mislim da ih trebamo uzeti s rezervom, no to ne znači da nisu učinkoviti. Postoje proizvodi koji su formulirani baš za trenutačni učinak i oni doista moraju pokazati instant rezultat, no sve ostalo gdje su tvrdnje svedene na tjedan dana... Dopuštam da mi dokažu što tvrde, pa nekada čak iako ne pokažu rezultat u navedenom roku svejedno ispadnu dobar proizvod.

Koji je najbolji anti-age proizvod/tretman koji ste isprobali?

Usudila bih se reći najobičnija kombinacija PRP-a i microneedlinga, primjerice s koktelom s egzosomima. Ovo bih preporučila svima u ranim tridesetima koji žele neinvazivan anti-aging, a rezultat koji će kroz godine biti savršen. Realno, u ovim godinama nemamo što previše za popravljati, pa je bitno raditi na kvaliteti kože, a uz ova dva tretmana (egzosomi su samo plus!) garantiran je dobar izgled u 50-ima - kada će mi to biti i bitnije.





Kakav je Vaš stav prema nekirurškim tretmanima za podizanje lica?

Moj stav generalno o kirurškim i nekirurškim opcijama uljepšavanja je isti – apsolutno podržavam i prije svega pozivam da pronađete dobrog doktora jer uz njega ćete izgledati kao najbolja verzija sebe. Mogu jedino reći da imam jednu osobnu preferenciju, a to je da ne volim unificiran izgled koji je popularan posljednjih godina na društvenim mrežama. Upravo zato mislim da dobar doktor zna nastaviti slaviti individualnost.

Koji su najčešći mitovi u beauty industriji koje biste voljeli razotkriti?

Da nas sve iz kozmetike truje. Doista su rigorozna istraživanja vezana uz skincare sastojke, posebice tu, u EU-u, gdje se puše i na hladno, kako bi se reklo. Doza uvijek čini otrov, pa tako i voda može biti štetna.





Koji je najprecjenjeniji beauty proizvod prema Vašem mišljenju?

Vjerojatno nekakve peel off maske - one koje su tekuće pa se stisnu na licu. Mislim da tu minimalno proizvoda zapravo uđe u kožu.

Koji su Vama najdraži beauty proizvodi na prirodnoj bazi?

Mislim da sam “poznata” kao netko tko ne preferira nužno prirodnu kozmetiku, već eventualno kozmetiku na primjerice bazi prirodnih ekstrakata, ali odrađenu visokotehnološki. Brendovi koje volim, a da tako stvaraju, su Olival i njihova Professional linija te BiYosh.

Imate li neki beauty savjet koji biste podijelili s onima koji žele smanjiti troškove na kozmetici?

Najbolji savjet koji mogu dati jest taj da ne mijenjate rutinu koja vam odgovara. Naprosto, nema potrebe, a uštedjet ćete novac.





Koji beauty trend smatrate apsolutnim promašajem?

Najveći beauty trend koji je zapravo i najopasniji – sunčanje s namjerom da što prije i što intenzivnije dobijete preplanulu put.

Jeste li ikada isprobali tretmane koji su popularni na društvenim mrežama, poput dermarollinga ili microneedlinga?

Dermarolling ne bih radila jer za neke stvari vjerujem da je bolje prepustiti se u ruke stručnjaka, no microneedling je fantastičan tretman za širok spektar kožnih problema. Generalno volim isprobavati nove tretmane i pokušavam ostati u toku s novitetima, tako moja novinarska znatiželja zapravo nikad ne jenjava.

Koji su najčešći problemi s kožom koje ljudi zanemaruju u svom beauty režimu?

Ispituju influencere o kožnim promjenama koje imaju i stalno isprobavaju nove stvari u namjeri da ih riješe, umjesto da posjete dermatologa, jer nešto što izgleda kao sitan prištić uistinu može biti i neki veći problem.





Imate li savjete za one koji žele uvrstiti makeup u svoj dnevni režim, ali nemaju puno vremena?

Nabavite kremastu paletu za šminkanje u kojoj će vam biti baze, rumenilo i bronzer, i uz malo prakse moći ćete se našminkati u svega 15-ak minuta.

Imate li neki savjet koji Vam je baka dala, a da ga možete danas primjenjivati kada je riječ o ljepoti?

Jedini savjet kojega se sjećam da mi je baka dala, a kao dijete ga baš nisam primjenjivala, jest da se trebam paziti sunca.

Koji je Vaš najbolji savjet za dužu postojanost make-upa tijekom cijelog dana?

Korištenje dugotrajnih pudera i dobra skincare priprema kože.

Koje modne trendove trenutno najviše volite?

Od trenutačnih modnih trendova, uživam u nošenju žute boje u svim njenim tonovima.

Kakav je Vaš odnos prema fast fashionu?

Fast fashion me jako zabrinjava. Oduvijek kupujem u second handovima, ne samo radi toga što je moguće pronaći unikatne komade, već i zbog toga što vjerujem u to da stvari uvijek mogu imati novi život. U posljednjih nekoliko godina smanjila sam naručivanje odjeće iz high street ponude jer nisu ni one daleko od fast fashion kategorije, a još više ulažem u second hand tržište, kao i u dizajnerske komade.

Koji su modni komadi koje smatrate apsolutnim must-have za svaku sezonu?

Dobar oversized crni sako, mala crna haljina prigodna za različite prigode, tenisice koje odgovaraju na hlače i na haljine, sandale na traku, clutch torbice...

Što mislite o modnim trendovima koji se brzo smjenjuju – vrijedi li ulagati u takve komade?

S financijske strane možda i ne vrijedi, no ja vjerujem u kupnje od kojih ti srce zatitra jer na kraju dana ćeš ih puno nositi, bile one i dalje u trendu ili ne.





Koji je modni komad koji ste skupo platili, ali na kraju požalili?

Mugler spiralne traperice. Obožavam visoki struk, ali one su nekako suludo visoke i jako se urezuju u tijelo. Također, iako su samo od trapera, nekako su mi ispale komplicirane za kombiniranje.

Ima li neki modni komad koji ste poželjeli, ali ga odgađate zbog cijene?

Modni komadi koje ja želim vjerojatno će doživotno biti odgođeni jer pričamo o arhivskim komadima Diora iz Couture linije s Gallianovim potpisom te komadi Alexandera McQueena s piste. Vjerujem da ću uvijek htjeti radije dati novac za auto nego za haljinu, ali dopuštam životu da me iznenadi.





Kakav je Vaš odnos prema investicijskim komadima koji nikada ne izlaze iz mode?

Mislim da ne gradim svoj ormar baš tako, ali svakako smatram da je to promišljen i pametan način izgradnje capsule garderobe.

Koji je komad odjeće koji ste najviše požalili nakon što ste ga kupili?

Van Mugler traperice, nisam sigurna postoji li još kakav drugi... Zapravo sve što mi nije idealno vrlo brzo i vratim.

Koji modni komad iz prošlih sezona biste voljeli da se vrati u modu?

Mislim da sam spremna za uske modne komade, poput uskih traperica, no vjerujem da ću ih nastaviti kombinirati uz oversized.

