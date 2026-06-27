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Kiša nije pokvarila show: Ivana Knoll u odvažnom izdanju bodri Vatrene, a kravata? E ona je hit

Kiša nije pokvarila show: Ivana Knoll u odvažnom izdanju bodri Vatrene, a kravata? E ona je hit
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL SP 2026.

Nosila je kravatu na kvadratiće, simboličan hrvatski proizvod s prepoznatljivim uzorkom

27.6.2026.
22:56
Hot.hr
Igor Kralj/PIXSELL SP 2026.
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Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll (33) ponovno je privukla veliku pozornost uoči odlučujuće utakmice Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu. U svom prepoznatljivom izdanju, s detaljima u hrvatskim bojama i upečatljivom modnom kombinacijom, pozirala je na tribinama te još jednom postala jedna od najfotografiranijih navijačica turnira.

Nosila je kravatu na kvadratiće, simboličan hrvatski proizvod s prepoznatljivim uzorkom. Bila je u sportskom kompletiću koji se sastojao od bijelog sportskog grudnjaka i kratkim tajicama kraljevsko plave boje.

Kiša nije pokvarila show: Ivana Knoll u odvažnom izdanju bodri Vatrene, a kravata? E ona je hit
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Knoll je svjetsku popularnost stekla tijekom Mundijala u Kataru 2022., a ni na ovogodišnjem prvenstvu ne propušta pružiti podršku hrvatskoj reprezentaciji. Njezina pojava uoči susreta s Ganom izazvala je veliko zanimanje navijača i fotografa, dok je svojim osmijehom i navijačkim rekvizitima pokazala da je spremna za praćenje napetog dvoboja. 

 

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