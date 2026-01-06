FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
AUUUUH /

Fotografije koje su šokirale svijet: Upoznajte najtetoviranijeg čovjeka u Velikoj Britaniji

Fotografije koje su šokirale svijet: Upoznajte najtetoviranijeg čovjeka u Velikoj Britaniji
Foto: Jam Press/jam Press/profimedia
1 /20
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najtetoviraniji Britanac, King of Ink Land King Body Art (45), obilježio je četiri godine bez nove tetovaže. Strani mediji pišu kako je tu odluku donio kako bi otplatio hipoteku. Glumac iz Birminghama proveo je više od 1.700 sati pod iglom i godinama je bio prepoznatljivo lice ekstremne body art scene. Danas mu je ostalo još oko 5.000 funti duga, a novac koji je ranije trošio na tetovaže sada ulaže u putovanja, umjetnost i hobije. Kaže da mu je pauza od tetoviranja pokazala da ima potpunu kontrolu nad svojim izborima i da njegov način života nije bio ovisnost. 

6.1.2026.
9:38
Hot.hr
Jam Press/jam Press/profimedia
TetovažeVelika BritanijaEkstremno
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
AUUUUH /
Fotografije koje su šokirale svijet: Upoznajte najtetoviranijeg čovjeka u Velikoj Britaniji