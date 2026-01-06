Fotografije koje su šokirale svijet: Upoznajte najtetoviranijeg čovjeka u Velikoj Britaniji

Najtetoviraniji Britanac, King of Ink Land King Body Art (45), obilježio je četiri godine bez nove tetovaže. Strani mediji pišu kako je tu odluku donio kako bi otplatio hipoteku. Glumac iz Birminghama proveo je više od 1.700 sati pod iglom i godinama je bio prepoznatljivo lice ekstremne body art scene. Danas mu je ostalo još oko 5.000 funti duga, a novac koji je ranije trošio na tetovaže sada ulaže u putovanja, umjetnost i hobije. Kaže da mu je pauza od tetoviranja pokazala da ima potpunu kontrolu nad svojim izborima i da njegov način života nije bio ovisnost.