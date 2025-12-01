Njezina mama obožavala je divlje partije, a ona bježi od paparazza: Ovako izgleda kći Kate Moss

Lila Grace Moss (23), kći supermodela Kate Moss (51) i izdavača Jeffersona Hacka, odrasla je u Londonu zaštićena od javnosti, iako je cijeli život bila okružena modom. Prvi veći iskorak napravila je s 16 godina kao lice beauty linije svoje majke, a danas samostalno gradi karijeru i hoda pistama za brendove poput Versacea, Fendija i Miu Miu. Kao osoba koja od djetinjstva živi s dijabetesom tipa 1, privukla je veliku pažnju kada je na reviji nosila vidljivu inzulinsku pumpicu i time poslala poruku o prihvaćanju kroničnih bolesti. Odnos s Kate temelji se na bliskosti i povjerenju – majka joj je najveći savjetnik, ali joj ne nameće karijeru niti poslove. Privatni i ljubavni život Lila drži podalje od javnosti, pa i uz slavnu obitelj i prezime uspijeva živjeti mirnije od većine vršnjakinja iz svijeta showbiza.