Jeste li znali da je Melina Džinović studirala? Fakultet napustila zbog ljubavi s Harisom

Iako je već godinama prisutna u javnosti, Melina Džinović u fokusu je zadnjih godina zbog ljubavnog života koji ne prestaje intrigirati javnost. Nakon burnih godina uz bosanskohercegovačkog folk pjevača Harisa Džinovića od kojeg se razvela nakon 10 godina braka, dizajnerica je okrenula novo poglavlje udajom za britanskog milijunaša.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Melina je, naime, godinama bila poznata kao Harisova žena i modna dizajnerica, ali prije toga, malo je poznato, bila studentica.

Melina je rođena 1982. godine u Bihaću, a s obitelji se kasnije preselila u Zagreb, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Nakon srednje škole upisla je fakultet engleskog jezika i lingvistike na Filozofskom fakultetu, piše klix.ba.

No sve se promijenilo 2002. godine.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Tada je započela njezina veza s čak tri desetljeća starijim Harisom i Melina je napustila studij. Nakon toga se posvetila modnom dizajnu.

Njihova priča godinama je punila stupce medija – od bajkovitog vjenčanja 2014. godine u Dubrovniku, održanog na luksuznoj jahti, do iznenadnog kraja. Nakon čak 23 godine veze i deset godina braka, par je 2024. odlučio krenuti svatko svojim putem.

No, Melina nije dugo tugovala.

Prošlog tjedna udala se za 23 godine starijeg britanskog biznismena Jeffreya Paula Arnold Daya – i to u stilu koji oduzima dah. Luksuzna ceremonija održana je u Monaku, a slavlje se nastavilo još glamuroznije.

Nakon službenog “da”, mladenci su helikopterom odletjeli prema Portofino, gdje su nastavili slavlje na jahti vrijednoj čak 10 milijuna eura, u vlasništvu mladoženje. Završnica bajke odvila se u prestižnom hotelu Splendido Mare, jednom od najelitnijih na talijanskoj rivijeri.

