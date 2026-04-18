Ivica Vidović se ne zaboravlja: Nina i Marija otkrile dirljive uspomene na voljenog glumca

Prošlo je točno petnaest godina otkako nas je u 72. godini napustio Ivica Vidović, jedan od najautentičnijih i najomiljenijih hrvatskih glumaca.

Iako je preminuo u Zagrebu 2011. godine, likovi koje je oživio - vječni sanjari, introvertirani intelektualci i dobroćudni marginalci - i danas žive u kolektivnom sjećanju publike, neizbrisivo utkani u kulturnu baštinu Hrvatske.

Njegova jedinstvena pojava i glumački izričaj, kojim je maestralno tumačio likove s ruba društva, ostavili su trag koji vrijeme ne može izbrisati.

Nina Violić: 'Glumac ispred svog vremena'

Povodom obljetnice smrti hrvatskog glumačkog velikana pričali smo s njegovim kolegicama koje su se prisjetile rada i druženja s nezaboravnim Vidovićem.

"Prvo mi padne na pamet plavi štrikani prsluk i smeđa, kožna torba preko ramena", kaže nam glumica Nina Violić koja se Vidovićem surađivala na filmu 'Fine mrtve djevojke' i na Gavellinoj predstavi 'Garaže'.

"Jednom davno Jelena Miholjević, Senka Bulić i ja bile smo se dogovorile da ćemo se naći u Gavelli na šanku kad Ivica bude imao predstavu i da ćemo kleknut ispred njega i poklonit mu se. Već smo tada znale da je bolestan. Nažalost nismo stigle. A uvijek se sjetim tog zamišljaja njegovog lica, koliko bi mu istovremeno bilo i drago i neugodno da nas je vidio na koljenima", prisjeća se Violić te dodaje:

"Imao tu neku nevjerojatnu jednostavnost za ono vrijeme, bio je tako lagan i nježan u svemu što je radio. Bio je glumac ispred svog vremena. Danas puno glumaca ima tu lakoću i neku pozadinsku prisutnost, ali tada iz te generacije to je imao samo on", ističe Violić

Prisjetila se trenutka njihove prve probe.

"On je kukao pola sata kako ništa nema pojma i da ne zna tekst, a onda kad smo izašli na scenu odigrao je kompletno cijeli prizor toliko do kraja istinito", prisjeća se glumica, te dodaje kako je bio divan partner.

"Pružao je neku nevjerojatnu pažnju, tako da sam ja nekako sebi objasnila da sam s Ivicom prvi put zapravo proglumila" naglašava Violić, te ističe kako s Ivicom nikad nije imala dojam da je on neki stariji kolega.

"To je ustvari bilo nemoguće, jer je on uvijek bio najmlađi u ekipi. I koliko god se trudio - nemoguće je bilo biti veće dijete od njega. Pripadao je generaciji macho frajera, a bio je totalna suprotnost tom stereotipu. On je Marcello Mastroianni jugoslavenske kinematografije", zaključuje glumica.

Marija Škaričić: 'Neodoljivo šarmantan i komičan'

Slavnog glumca i kolege prisjetila se i glumica Marija Škaričić.

"On je zapravo jedini od naših velikih glumaca koji su nas napustili, a s kojim se osjećam povezanom na vrlo osobnoj razini. I nedostaje mi na ovom svijetu. Zašto je tako, ne znam. Jako sam ga voljela i volim ga i danas. Slušala sam i mnoge anegdote o njemu nebrojeno puta i znam ih napamet, ali ih svaki put s jednakim interesom slušam. Ukratko, osim što je bio beskrajno mekan, darovit, duhovit, maštovit i zapravo genijalan glumac, bio je, što se mene tiče, najslađa osoba koju sam u životu srela. Neodoljivo šarmantan i komičan kad bi kukao na temu svega i svačega, a jako je volio kukati. A onda bi ponekad samo zastao i nasmiješio se neopisivim osmijehom, kao da je i njemu samom vlastita kuknjava ustvari zabavna igra. Nekad je bila i totalno ozbiljna, ali sam se ja baš svaki put suzdržavala da ne puknem od smijeha", prisjeća se s tugom Marija Škaričić.

Radili su zajedno, kaže, na nekoliko projekata, ali se nisu puno sretali u kadru.

"Trebali smo snimati film po Hribarovom scenariju, napisanom baš za Ivicu, u njegovoj rodnoj Komiži na komiškom dijalektu, i to igrati tatu i kćer. Nažalost, film se nije dogodio jer je Ivica otišao. To neću nikad prežaliti, nijednoj se suradnji nikad nisam tako veselila", ističe Marija.

Prema poslu se, naglašava, bez iznimke odnosio s ogromnim poštovanjem, uvijek pripremljen i ozbiljan, a u kadru i na sceni zaigran kao dijete.

"Predivan mi je bio, eto!" kaže nam Marija, te na kraju završava svoje sjećanje na velikog umjetnika riječima:

"Njegova ostavština je ogromna, neizmjerna i trajat će dok je glume".

