Ovo je sestra Filipa Vidovića: Tata bio legendarni glumac, a ljepotu je nasljedila od majke

Proslavljeni hrvatski glumac Filip Vidović (35), poznat po brojnim kazališnim i televizijskim ulogama, navikao je publiku na svoje profesionalne transformacije, no ovoga puta je s pratiteljima na Instagramu podijelio jedan iznimno osoban i topao trenutak. Objavom fotografije sa sestrom raznježio je mnoge.

Na fotografiji koja je brzo prikupila brojne pozitivne reakcije, Filip Vidović u čvrstom zagrljaju drži svoju sestru Anu. Ovu obiteljsku fotografiju glumac je opisao u dvije rečenice: "Braco i seka. Kad seka dođe iz istočnih zemalja kući". Ovim je riječima dao do znanja da je riječ o dugoočekivanom povratku sestre iz inozemstva.

Ova objava dolazi u vrlo dinamičnom razdoblju za našeg mladog glumca koji uspješno balansira između zahtjevnih profesionalnih projekata i važnih privatnih događaja. Kao istaknuti član ansambla Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Vidović je ostvario zapažene uloge u predstavama poput Ciganin, ali najljepši i Genijalna prijateljica.

Podsjetimo, o Filipovom privatnom životu malo toga se zna. Poznato je samo kako je krajem 2022. godine prekinuo dugogodišnju vezu i zaruke s plesačicom Natašom Pavičević.

"Želim da ovakve stvari ostanu privatne, a intima treba ostati intimna. Hvala vam što ste pristojni pa ste javili da ćete to objaviti", rekao je tada za Story, no o razlozima nije htio razgovarati, pa se niti dandanas ne zna što je presudilo paru koji je samo nekoliko mjeseci ranije najavljivao vjenčanje.

Inače, Filip je odrastao u okruženju umjetnosti i kazališne tradicije. Njegovi roditelji, Ivica Vidović i Gordana Gadžić, ostavili su dubok trag u hrvatskoj kulturnoj sceni, a Filip je, čini se, naslijedio njihovu strast prema glumi. Ivica je još jednog sina dobio s prvom suprugom Mirjanom.

