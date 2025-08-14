Ivana Paris prekinula dugogodišnju vezu: 'O mrtvima i bivšima sve najbolje, ali...'

Bivša Miss Universe Ivana Paris (41) posljednjih je mjeseci ponovno u žiži javnosti, a sve je krenulo krajem prošle godine kada se pojavila pred kamerama bez trunke šminke. Sada nam je otkrila kako je nedavno prekinula dugogodišnju vezu, ali i da je pronašla stalni posao, pa se može reći da joj je život u kratkom vremenu doživio velike promjene.

Ivana priznaje kako trenutačno proživljava jedno od najljepših razdoblja u svom životu. "Mogu reći da sam zadovoljna i ispunjena. Ljeto za mene znači sunce i more, pa se osjećam odlično, sretno i zadovoljno", otkriva nam Ivana. Iako nema posebne rituale, odlazak na more dio je njezine svakodnevice, baš kao i jutarnja kava.

"Budim se u pet ujutro i od pet do šest uzmem vrijeme za sebe, dok je još mirno, prije nego što krene užurbani dan. Nakon toga odlazim na plažu, a ostatak dana provodim s djecom i roditeljima. Njihova ljubav me uistinu ispunjuje i osjećam se odlično, što se odražava i na moje zdravlje", priča nam Ivana.

U privatnom životu dogodile su se i velike promjene, Ivana je prekinula dugogodišnju vezu. "Znate kako se kaže, o mrtvima i bivšima sve najbolje, i ja i dalje tako mislim. Ovaj put jednostavno nije išlo, različiti karakteri i nikako se nismo mogli uklopiti. Čovjek se uvijek nada da je to ‘ono pravo’, ali kad vidi da nije, bolje je da svatko krene svojim putem i bude zadovoljan i sretan sam ili s nekim drugim", iskreno kaže.

Dodaje kako je daljina bila jedan od ključnih razloga za krah veze. Ipak, njezino srce ostaje otvoreno. "Uvijek sam spremna za ljubav. Volim pružiti ljubav i volim je primiti natrag. Mogu biti sama, ali mogu biti i s nekim tko mi uljepšava život – zašto ne? Nisam zatvorila vrata svog srca", kaže.

Otkrila nam je i kako je pronašla stalni posao u jednom rent-a-caru. "Posao mi se jako sviđa, brzo sam se snašla i prezadovoljna sam. Dinamičan je, pogotovo sada ljeti, a svaki dan upoznam mnogo novih ljudi", kaže kroz osmijeh.

Ispred sebe ima, otkriva, puno planova i ciljeva. "Riječ je o raznim idejama i poslovnim pothvatima, ali za sada ću ih zadržati za sebe. Neki su mi osobno vrlo zanimljivi, a nadam se da će biti i široj javnosti", zaključuje tajanstveno.

